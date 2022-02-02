【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（1日）新增36宗本土確診病例，分布在浙江、天津、廣東及北京等地。其中，深圳再起疫情，新的Omicron疫情波及多地，惠州、梅州、河源、雲浮都有關聯病例。深圳方面呼籲市民非必要不離深，確需離開的，今（2日）須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

據國家衛健委通報，內地昨日新增63宗新冠肺炎確診病例，境外輸入27宗、本土36宗。新增的36宗本土確診病例中，浙江杭州佔15宗，天津12宗，廣東6宗（深圳市2宗、惠州市、梅州市、河源市、雲浮市各1宗），北京2宗，河北1宗。當日另有4宗本土無症狀感染，均在廣東，雲浮市3宗、深圳1宗。

居東莞、深圳上班女子確診 多名密切接觸者染疫

深圳於前日（1月31日）報告1宗新冠肺炎確診病例，患者是一名住在東莞、在深圳寶安區上班的45歲女子，其新冠病毒全基因組測序結果為Omicron變異株，與國內此前發現的多宗本土Omicron疫情病例均不同源，與近期深圳境外輸入病例也不同源，與全球數據庫北美上傳的一些基因組序列100%同源。本宗病例屬新的獨立疫情。

而深圳昨日新增的3宗本土病例，均在密切接觸者和重點人群中發現，4例病例均屬同一傳播鏈，彼此關聯，傳播鏈清晰。

深圳市疫情防控指揮部辦公室昨通告，嚴格離深管理。廣大市民群眾非必要不離深，確需離深的，自2月1日24時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明；各級黨政機關、國有企事業單位等帶頭落實非必要不離深要求。

同時，嚴格來（返）深人員管理。近14天內有中高風險地區和陽性病例城市旅居史來（返）深人員，務必第一時間主動向所在社區、工作單位或所住酒店報告，分級分類嚴格按規定要求落實健康管理措施。跨省流動人員抵深後48小時內完成1次新冠病毒核酸檢測，並加強自我健康監測。此外，全市從嚴從緊管控大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動，寶安區、龍崗區暫停舉辦大型聚集性活動。

另外，梅州、河源、惠州分別新增1例確診，均為深圳病例密切接觸者。雲浮羅定報告1例確診病例，3例無症狀感染者，為一家四口，在深圳1月31日報告的確診病例密切接觸者排查中發現。

深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）

責任編輯：林佩怡

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