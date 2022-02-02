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【世界盃外圍賽】中國1：3不敵越南出局 官媒：望國足知恥後勇

社會熱點 12:31 2022/02/02

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虎年大年初一（2月1日）晚上，世界盃外圍賽亞洲區12強賽，中國作客越南，最終國足以1：3不敵越南，提前出局，無緣2022年卡塔爾世界盃。

人民日報社體育部官方微博發文，指「國足輸了不該輸也不能輸的一場球」，還加上標籤「#國足62年首負越南#」，說到「這場比賽，真的將成為中越男足易勢的分水嶺？但我們更願意看到這是國足知恥後勇的轉折點」。

賽前中國隊以1勝2平4負，排在B組尾二，作客排在榜尾的越南。惟大年初一的賽事上，中國早段已連失兩球，最終以1：3輸給越南。已提前出局的國足還剩下兩場比賽，分別是3月24日對戰沙特、29日對戰阿曼。

前國腳9年前預言「接下來要輸越南了」言論洗版

國足輸波話題熱爆內地網上社交平台，有網民翻出前國腳范志毅9年前「接下來要輸越南了」的言論洗版。2013年，國足以1：5敗給泰國時，范志毅曾炮轟「中國足球臉都不要了」，還說：「接下來要輸越南了，泰國隊輸完輸越南，再輸緬甸，接下來沒人輸了。」

賽後新聞發布會上，國足新帥李霄鵬向所有球迷道歉，承認比分無法接受，指比賽失利有兩點原因，一個是比賽設計出了問題，隊員踢得還是非常盡力；第二是賽前激勵過度，隊員太想要這場比賽，隊員們都是非常緊張地在踢。

最後李霄鵬說，「中國足球崛起是遲早的事，但是需要一代一代的努力。」

【世盃外】國足淨吞日本兩蛋 「理論上」仍有得出線？

責任編輯：林佩怡

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