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【北京冬奧】火炬接力今啟動 第一棒火炬手是年過80的他（多圖）

社會熱點 14:20 2022/02/02

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北京冬奧周五（4日）開幕，火炬接力啟動儀式今日（2月2日）在北京奧林匹克森林公園舉行，副總理韓正點燃北京冬奧會火炬，並宣布火炬接力開始。

第一棒火炬手是現年81歲的羅致煥，他是中國首位世界速滑冠軍，於1963年在日本長野獲得中國第一個冬季項目世界冠軍。他在現場手持火炬，向全場觀眾展示後跑出會場，隨後與太空人景海鵬交接。

今日共有135名火炬手在奧林匹克森林公園展開長10.6公里的火炬傳遞。其中，中國籃球協會主席姚明為第十九棒火炬手，也由此成為「雙奧」火炬手。姚明表示，天雖然很冷，但心裡很溫暖，「有這冬天裡的一把火，挺暖的」。

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從2月2日至4日，將有約1200名火炬手在北京、延慶、張家口3個賽區火炬傳遞，包括11個閉環外的封閉傳遞區域和1個閉環內的獨立傳遞區域。

明日（3日）上午火炬將在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園傳遞，下午在張家口陽原泥河灣考古遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪場、張家口大境門遺址傳遞；後日（4日），在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園傳遞。經過約1200名火炬手傳遞的北京冬奧會火炬，將點燃國家體育場主火炬塔，迎來冬奧時刻。

北京冬奧開幕在即 駐美大使這樣闡釋「TIGER」五字母寓意

【北京冬奧】中國代表團雙旗手確定 男子高亭宇、女子趙丹

責任編輯：林佩怡

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