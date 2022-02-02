【虎年2022】這地「虎」姓讀成「貓」 原因話你知

虎年到來，四川成都回族「虎」姓的一個有趣現象引來關注，當地把「虎」姓讀作「貓」，原因為何？有虎姓民眾不了解，也有專家表示，這可能是避諱，也可能是不同民族之間交往影響讀音。

中國新聞網報道，在成都市新都區龍虎村，多位虎姓村民都不知道把姓讀成「貓」的原因。有70多歲的老人表示，從小就叫「貓」，老一輩就這麼讀；有村民說，遇到有些不理解的人說，為什麼你寫的是虎又要讀「貓」，這就不好解釋。

據村民虎永凱表示，最鼎盛時，「虎」姓人比較多，大概有幾十戶上百人，隨著時代的變遷，有些人遷出去、嫁出去，還有人改姓，人口就減少了，到現在就只有幾戶人了。

唯讀西南地區讀「貓」 避諱或受彝族影響

報道指出，如今中國虎姓回族人主要分布在寧夏、雲南、四川以及南京、洛陽等地。而唯獨在西南地區的四川、雲南，讀作「貓」，其他地方都讀作「虎」。

關於西南地區虎姓讀「貓」的原因，民間說法不一，有的說是為敬祖避諱，也有的說是因為躲災避亂。巴蜀文化學者袁庭棟也表示，以前中國民間有避諱虎的現象，音就讀「貓」。他說，不止是人的姓氏，有的人生活上也把虎都叫「貓」，好多地方都有民間的習俗，「為老虎過去認為不吉利、太兇，避諱就讀成『貓』」。

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昆明學院經濟管理學院副教授虎利平，也曾受虎姓讀「貓」困擾，對此多有研究。她表示，彝族文化崇虎，將貓虎易稱，把虎讀作「貓」，所以當外來的虎姓回族遷入後，很自然受當地彝族的風俗影響。

她續解釋，像西南片區是彝族的土司文化比較盛行，彝族當中把老虎叫做「大貓」，虎姓的回族跟彝族在族際交往過程中發生音變，這也體現一種多民族融合過程互相和諧。

責任編輯：林佩怡

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