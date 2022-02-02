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美副貿易代表：中國未能兌現承諾 正考慮所有工具以問責

國情動向 16:06 2022/02/02

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美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）周二（1 日）表示，中國未能履行去年底到期的中美第一階段貿易協議中的承諾，目前正在與中國就此事討論。她又稱，目標不是讓事態升級，「但我們肯定在考慮擁有的所有工具，來確保他們被問責」。

中國商務部早前表示，中美第一階段協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。強調中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。目前，雙方經貿團隊保持正常溝通。

2020年1月，美國前總統特朗普與中國簽署第一階段貿易協議，中國承諾在2020年和2021年期間，在2017年的水平上增加2,000億美元的美國農業和製成品、能源和服務採購。惟據彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown編制的貿易數據顯示，截至11月，中國僅完成這一目標的約60%。

稱對話非常困難

負責中國和亞洲貿易事務的比安奇，周二一場虛擬論壇上說，很明顯，中國沒有兌現第一階段的承諾，「這是我們試圖解決的問題」。

她未有提及，拜登政府將採取哪些措施，讓中國履行第一階段的承諾。她說，美國正努力與中國建立一種穩定的關係，但兩國關係正處於困難階段。 　

她又承認對話非常困難，但「重要的是我們正在進行對話，這些對話將是一如既往地誠實」。美國貿易代表辦公室強調，中國政府對企業的補貼以及非市場經濟政策和做法，是對美國經濟利益的嚴重威脅。

【中美貿易協議】WSJ：中國未全額履行貿協 拜登政府陷兩難

【中美貿易協議】美農業部長：商延期前 將促中國完全落實協議

責任編輯：林佩怡

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