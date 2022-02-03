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【北京冬奧】習近平：中國做好準備 奉獻簡約安全精彩奧運盛會

國情動向 14:36 2022/02/03

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北京冬奧明（4日）開幕，國家主席習近平表示，世界期待中國，中國做好了準備，將竭誠為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

習近平今日（3日）向國際奧委會第139次全會開幕視像致辭，提到在當前世界百年未有之大變局和世紀新冠肺炎疫情下，世界進入新的動盪變革期，人類面臨多重挑戰。國際奧委會領導奧林匹克運動，勇毅向前，為推動全球共克時艱、團結合作發揮了重要而獨特的作用。

習近平表示，從2008年的「同一個世界，同一個夢想」到2022年的「一起向未來」，中國積極參與奧林匹克運動；中國通過籌辦冬奧會，成功帶動3億人參與冰雪運動，推動了區域發展、生態建設、綠色創新、人民生活改善，為全球冰雪運動發展開闢更為廣闊的空間。

最後，習近平指戍.北京冬奧會明晚就要開幕了，世界期待中國，中國做好了準備。中方將竭誠為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言。

【北京冬奧】火炬接力今啟動 第一棒火炬手是年過80的他（多圖）

北京冬奧開幕在即 駐美大使這樣闡釋「TIGER」五字母寓意

責任編輯：林佩怡

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