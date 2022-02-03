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【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22

社會熱點 14:38 2022/02/03

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內地昨日（2日）新增本土確診病例21例，主要集中在廣東和天津，之前Omicron爆發的杭州僅1例，Omicron傳播力極強，本輪疫情中其中1例已密接传播22例病例。

據國家衛健文通報，內地昨日本土病例包括天津9例；廣東9例，其中深圳市4例、雲浮市4例、惠州市1例；北京2例，其中豐臺區1例、大興區1例；浙江1例，在杭州市，含3例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣東）。

據澎湃新聞，昨日浙江新增確診病例1例（杭州市，為集中隔離點發現），這是自1月26日杭州發生本輪新冠肺炎疫情以來報告確診病例最少的一天。

自1月26日以來，杭州本輪疫情已累計報告本土確診病例112例，其中普通型3例，輕型109例。

杭州本輪疫情傳播的病毒是Omicron變異病株，傳播力極強，能迅速產生多代傳播。澎湃新聞梳理官方通報，僅通過病例29，截至昨日，已密接傳播22例病例，而其自己傳染自病例27、28處，後二人系此前確診病例的密接。與病例29密接感染的病例80、81、93，又密接傳播了病例104等人。

此外，據北京日報，北京昨日0時至24時，新增2例本土確診病例（昨日均已通報），兩人皆在西南郊冷庫工作。無新增疑似病例和無症狀感染者。

【杭州疫情】逾3萬人集中隔離 有民眾住千島湖酒店：不想回家

【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性

【內地疫情】昨增39本土確診 杭州佔16宗或現三代病例傳播

責任編輯：袁瑋婧

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