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【北京冬奧】火炬傳遞第二日 八達嶺長城開跑 成龍等任火炬手

社會熱點 14:56 2022/02/03

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今日（3日）是北京冬奧火炬傳遞第二日，奧林匹克聖火繼2008年北京奧運後，再度到八達嶺長城傳遞。

這次八達嶺長城共有40名火炬手參與接力，傳遞距離共1.47公里，火炬手包括第一棒、兩屆奧運乒乓球男子單打冠軍的馬龍，本港影星成龍亦作為第三十棒火炬手參與。

馬龍身著印有奧運五環的運動服，高舉火炬一邊向在場觀眾揮手，一邊向前奔跑。他表示，相信隨著北京冬奧的舉辦，會有更多人喜歡上冰雪運動，他也希望能夠把冰雪運動帶到大家身邊。

馬龍

成龍曾擔任平昌冬奧會火炬，談及這次傳遞火炬的感受時，他說可以代表國家把聖火傳遞出去，把愛心與和平傳遞給全世界，有不同的感受；要在長城讓更多人看見中國文化，希望把中國文化發揚出去，讓更多人了解中國，來到中國。

成龍

對於冬奧和冰雪運動員，成龍表示一直很關注，希望北京冬奧上中國的奧運健兒能夠多拿一些獎牌、奪金。

【北京冬奧】火炬接力今啟動 第一棒火炬手是年過80的他（多圖）

【北京冬奧】火炬接力將在三個賽區進行 公眾可這樣參與（有片）

責任編輯：林佩怡

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