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普京明訪華晤習近平 中俄或簽逾15份合作協議

國情動向 15:29 2022/02/03

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俄羅斯總統普京明日（4日）將訪華，出席北京冬奧開幕典禮，期間將與中國國家主席習近平會晤。克里姆林宮方面表示，雙方將討論加強天然氣和金融合作，中俄並可能簽署超過15項協議。

路透引述克里姆林宮助手烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普京和習近平將於周五共進午餐，並可能簽署超過15項協議。他表示，已經準備了許多與天然氣相關的新交易；還稱正認真努力創建聯合金融基礎設施，以抵制制裁。

在出發前，普京今日（3日）通過新華社發表署名文章《俄羅斯和中國：著眼於未來的戰略夥伴》，提到俄中全面戰略協作夥伴關係進入新時代，達到了前所未有的水平，他將與習近平全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題，計劃重點討論發展經貿合作的問題，並形容在這方面「萬事俱備」。

普京表示，中俄之間正在形成一個互惠互利的能源聯盟，除了長期向中國輸送油氣之外，還計劃實施一系列大型聯合項目，其中一項是在「俄羅斯國家原子能集團」參與下，從去年開始在中國核電站新建四台發電機組，加強了中國和整個亞洲地區的能源安全。

普京又提到，中俄在國際貿易問題上有相同立場，主張維護以世界貿易組織規則為基礎的開放、透明、非歧視的多邊貿易體制，贊同重啟全球供應鏈。對於冬奧，他批評一些國家為了一己私利將體育問題政治化的企圖越來越明顯，同時相信中國在堪稱完美地組織具代表性的國際賽事方面的經驗，將使其以最高水平舉辦這一世界體育盛會，預祝俄羅斯隊和中國隊再創佳績和新紀錄。

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責任編輯：林佩怡

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