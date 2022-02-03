  • 15°C
香港時間 : 2022203日 (四) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地春節檔票價大漲 首日觀影按年降900萬人次（多圖）

社會熱點 15:44 2022/02/03

分享：

今年內地春節檔首日票房票房14.45億元（人民幣，下同），人次2574.07萬，不及去年同期的16.93億票房，觀影人次更是減少近900萬，其中高票價是影響觀眾入場的關鍵因素。

據中國證券報，內地春節檔票價逐年升高，平均票價從2012年的33.7元逐步攀升，2021年創造48.9元新高，2022年春節檔預售階段平均票價高達58.2元。燈塔專業版數據顯示，春節檔首日平均票價為58.6元，創下歷史新高。

    點擊圖片放大
    +2

北京票價多百元以上

據報道，以北京地區的影院為例，眾多影院的電影票價大比例上浮，甚至翻倍，票價百元的比比皆是。面對影院漲價，眾多影迷開始吐槽，今年春節檔兩張電影票的價格放在平時可以買三到四張。

報道引述業內人士表示，受疫情影響，影院近兩年經營狀況一直不佳，年中眾多檔期缺乏優質影片吸引觀眾，春節檔的重要性愈發突出。且部分地區面臨疫情擾動，上座率限制在50%。影院藉助漲價以維持日常的運營。

票價帶動票房提升

上海某機構研究員直言今年春節檔不容樂觀，「人次不夠，票價來湊。」另外一家頭部影業公司人士也持中性態度。2021年春節檔票房創歷史新高，含服務費總票房達78.4億元。中金公司預估中性情形下，今年春節檔含服務費票房將達到69.6億元。

新世紀影城泉城路店經理李言魯指，「今年整體票價提升不少，一方面帶動了春節檔總票房的提升，但也造成了觀影人次的減少。」

關於觀影人次的減少，李言魯認為，因為2021年就地過年政策觀影人次較高，而今年回鄉過年的較多。「不過最大的變化，是以前的春節檔都是合家歡的喜劇片和商業片為主，今年是主旋律影片領跑。」

據貓眼專業版統計，今年內地春節檔，由《長津湖之水門橋》、《四海》、《這個殺手不太冷靜》、《奇蹟·笨小孩》、《狙擊手》等8部影片組成的「一超多強」格局，為春節檔首日貢獻了超15億票房。

內地春節檔票房破11億元 長津湖續集4.7億排榜首

內地2021至今電影總票房破百億 春節檔史上最強

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
疫情 電影 中國

下一篇文章

【北京冬奧】火炬傳遞第二日 八達嶺長城開跑 成龍等任火炬手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虎年2022】這地「虎」姓讀成「貓」 原因話你知
【虎年2022】這地「虎」姓讀成「貓」 原因話你知
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
【世界盃外圍賽】越南贏中國 越南總理落場向球員派利是
【世界盃外圍賽】越南贏中國 越南總理落場向球員派利是
【虎年2022】年初一初二不宜開這電器 以免趕走好運
【虎年2022】年初一初二不宜開這電器 以免趕走好運
【世界盃外圍賽】中國1：3不敵越南出局 官媒：望國足知恥後勇
【世界盃外圍賽】中國1：3不敵越南出局 官媒：望國足知恥後勇
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款