內地春節檔票價大漲 首日觀影按年降900萬人次（多圖）

今年內地春節檔首日票房票房14.45億元（人民幣，下同），人次2574.07萬，不及去年同期的16.93億票房，觀影人次更是減少近900萬，其中高票價是影響觀眾入場的關鍵因素。

據中國證券報，內地春節檔票價逐年升高，平均票價從2012年的33.7元逐步攀升，2021年創造48.9元新高，2022年春節檔預售階段平均票價高達58.2元。燈塔專業版數據顯示，春節檔首日平均票價為58.6元，創下歷史新高。

▼ 點擊圖片放大 +2

北京票價多百元以上

據報道，以北京地區的影院為例，眾多影院的電影票價大比例上浮，甚至翻倍，票價百元的比比皆是。面對影院漲價，眾多影迷開始吐槽，今年春節檔兩張電影票的價格放在平時可以買三到四張。

報道引述業內人士表示，受疫情影響，影院近兩年經營狀況一直不佳，年中眾多檔期缺乏優質影片吸引觀眾，春節檔的重要性愈發突出。且部分地區面臨疫情擾動，上座率限制在50%。影院藉助漲價以維持日常的運營。

票價帶動票房提升

上海某機構研究員直言今年春節檔不容樂觀，「人次不夠，票價來湊。」另外一家頭部影業公司人士也持中性態度。2021年春節檔票房創歷史新高，含服務費總票房達78.4億元。中金公司預估中性情形下，今年春節檔含服務費票房將達到69.6億元。

新世紀影城泉城路店經理李言魯指，「今年整體票價提升不少，一方面帶動了春節檔總票房的提升，但也造成了觀影人次的減少。」

關於觀影人次的減少，李言魯認為，因為2021年就地過年政策觀影人次較高，而今年回鄉過年的較多。「不過最大的變化，是以前的春節檔都是合家歡的喜劇片和商業片為主，今年是主旋律影片領跑。」

據貓眼專業版統計，今年內地春節檔，由《長津湖之水門橋》、《四海》、《這個殺手不太冷靜》、《奇蹟·笨小孩》、《狙擊手》等8部影片組成的「一超多強」格局，為春節檔首日貢獻了超15億票房。

內地春節檔票房破11億元 長津湖續集4.7億排榜首

內地2021至今電影總票房破百億 春節檔史上最強

責任編輯：袁瑋婧