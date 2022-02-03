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【北京冬奧】拜登將觀看冬奧轉播 白宮：期待並為美運動員加油

社會熱點 16:43 2022/02/03

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北京冬奧明日（4日）即將開幕，美國早前宣布外交抵制北京冬奧，但派出233名運動員參賽。日前白宮新聞秘書表示拜登將「絕對會」觀看北京冬奧，並為美國運動員吶喊加油。

昨日（2日），當被問及拜登是否會觀看北京冬奧會時，美國白宮新聞秘書普薩基(Jen Psaki)回答：「當然。」她並表示，「是的，我們期待着它，並為那些參賽的美國運動員歡呼。」

日前，前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)與共和黨聯邦參議員里契(James Risch)在《今日美國》報紙上撰文對獲得參加冬奧會資格的美國運動員表示祝賀，同時關切冬奧的高風險環境，普薩基被問到拜登是否擔心美國選手的安危。

強調與不派官方代表團無關

普薩基指，拜登政府非常關注美國運動員的安全，並正在盡一切可能與美國奧委會協調工作。「我們正在為我們的運動員、教練員、訓練員和工作人員提供領事和安全服務，就像我們為所有在海外的美國公民所做的那樣。

她並強調，「我們決定不派代表團，這與那無關，我們關切中國持續在新疆進行的種族滅絕等傷害人權之舉。」

儘管美國不會派遣官方代表團參加北京冬奧會，但包括美國國務院和國防部人員在內的政府官員會前往北京，為參賽的美國運動員提供領事和安全方面的服務。

早前中國外交部證實，中方已向美方由政府官員組成的團隊部分成員審發相應簽證，趙立堅稱，美國來華參加北京冬奧會團隊中，包括大量美國國務院等政府部門官員，很多官員還持外交護照或公務護照。

北京冬奧開幕在即 駐美大使這樣闡釋「TIGER」五字母寓意

美國為官員出席冬奧申請簽證？ 北京證實消息

責任編輯：袁瑋婧

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