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習近平普京將會晤 冬奧之約藏中俄與美角力

國情動向 19:20 2022/02/03

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北京冬奧周五（4日）開幕，俄羅斯總統普京將訪華出席開幕式，並與中國國家主席習近平會晤。《華爾街日報》分析認為，中俄羅各自面臨美國的壓力，雙方將借「冬奧之約」展現對抗美國的合作關係。

這次習近平與普京會面，將是兩人這兩年來首次面對面的會談。在新冠肺炎疫情之下，習近平鮮有會見外賓。據俄羅斯方面表示，普京和習近平將於周五共進午餐。中俄將討論加強天然氣和金融合作，並可能簽署超過15項協議。會談結束後，兩國領導人計劃發表一份聯合聲明，闡述他們對國際和安全問題的共同看法。

在出發前，普京還通過新華社發表署名文章，又接受中央廣播電視總台台長慎海雄的書面專訪。新華社日前則發文稱，中俄關係正處於歷史上最好的時期，已經成為互信程度、協作水平、戰略價值最高的大國關係，這關鍵靠的是兩國元首戰略引領。

普京明訪華晤習近平 中俄或簽逾15份合作協議

展示中俄合作關係 抗衡美國

《華爾街日報》報道認為，中俄政府都將此次峰會，標榜為兩國夥伴關係中的一個里程碑；屆時普京和習近平，將展現出兩國之間蓬勃發展的夥伴關係。

事實上，中國和俄羅斯各自面臨來自美國的壓力，兩國更加緊密的協作，將對拜登政府的外交戰略增加難度。

報道指出，這次普京赴華，正值烏克蘭邊境局勢緊張，俄羅斯與西方關係繃緊。拜登政府尋求孤立普京，並警告若俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，會對普京和俄羅斯實施經濟制裁。另一邊廂，中國也面臨來自美國的壓力，美國牽頭外交抵制北京冬奧，同時加強與盟友牽制中國。

莫斯科高等經濟學院國際關係系的政治學家Alexander Lukin表示，俄羅斯的朋友很少，「有中國這樣一個強大的朋友站在它一邊，在政治上和經濟上都很重要」。莫斯科國立大學亞非研究所所長Alexey Maslov也稱，現在中國也需要俄羅斯作為支持者，俄中已經把彼此當做在全球未來發展中的合作夥伴。

長遠或牽制美國在歐洲和東亞的軍事資源

新加坡南洋理工大學的中國安全政策專家李明江認為，中俄兩國做的很多事情都是對美國政治、意識形態和安全方面壓力的回應；兩國有一種共同看法，認為美國對各自的國家安全構成嚴重、切實的威脅。

對於中俄之間的協作更加緊密，報道認為，長遠來看，北京和莫斯科之間達成的協議，「或會牽制美國在歐洲和東亞的軍事資源，挫敗拜登政府將中國作為全球主要安全威脅的計劃，並讓華盛頓在試圖籠絡世界各地的合作夥伴時顧此失彼」。

【烏克蘭局勢】美國想找北京做「和事佬」 但專家說不太可能

責任編輯：林佩怡

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