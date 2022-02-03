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【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知

社會熱點 21:25 2022/02/03

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踏入年初四，除了想起「年初四咁嘅樣」，還可以了解古時民間的風俗禁忌，而今年正月初四（4日）還撞正立春，也有一些忌諱。

正月初四又稱羊日，在中國民間是迎神的日子，除了恭迎灶神回民間，晚上還要接請五路財神，這天民間的禁忌有這些：

1. 不能出遠門，相傳「灶王爺要點查戶口」

2. 禁屠宰羊，初四是羊日，這一天最好不要屠宰羊，以保佑來年風調雨順

3. 禁小氣，迎五路財神這天別小氣，盡量把家中好吃的東西跟親友分享，願新的一年會財源廣進

4. 不要用針線，縫補衣物象徵補破洞，新一年會「補」不停，而且針帶煞忌用

今年正月初四剛好是二十四節氣的第一個節氣--立春，標認冬季已過去，開始進入春季，民間傳統也有些禁忌：

1. 不睡懶覺。一年之計在於春，有說「打春不能在床上」，要站著，一年的精氣神才會足。大地回春，陽氣正要興起，應養成活動筋骨的習慣，促進血液循環，保持整年身體健康

2. 不吵架。立春這天，要和和氣氣迎春納福；一年之始，若首天便動氣，壞心情將蔓延整年

3. 忌剪頭髮。傳統上認為頭髮就如同大地的草木，在立春回暖、草木出生之日，不應剪斷它的生機

4. 不宜搬遷。民間認為搬遷意味著動盪，若一年之始便有動盪，怕這年會難以安穩

【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個

【虎年2022】這地「虎」姓讀成「貓」 原因話你知

責任編輯：林佩怡

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