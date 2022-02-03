【北京冬奧】預測中國獎牌13枚6金排12 這幾個選手有望奪牌（多圖）

據數字分析平台Nielsen's Gracenote預測，本屆北京冬奧會上，挪威隊將奪44枚獎牌居首位，其中金牌21枚，而東道主中國排名第12，有望獲得13枚獎牌，包括6枚金牌。這將是中國的最佳冬奧成績。

在該奧運獎牌虛擬排行榜上，挪威將超越平昌冬奧39枚獎牌，14枚金牌的成績。德國和俄羅斯有望各得30枚獎牌，德國以11枚金牌高於俄羅斯的10枚，位列第二。美國則以22枚獎牌7枚金牌排第四。

東道主中國在預測排行榜上排名第12，迄今中國隊獲獎最多的一次是2010年的溫哥華冬奧會，共獲11枚獎牌。2018年平昌冬奧會上，中國隊僅獲一金，排名第16。

迄今中國取得的共62枚奧運獎牌，除了溫哥華奧運上的一枚冰壺銅牌外，全部來自5個項目。

中美混血谷愛凌是最熱門奪牌人選之一

據預測，在自由式滑雪中，18歲的中美混血女孩谷愛凌（Eileen Gu）是中國此次冬奧會上的最熱門的奪牌人選之一。另外還有第四次出征冬奧的遼寧女孩徐夢桃。

男選手中，來自吉林的孫佳旭今年一月份獲得自由式滑雪世界杯加拿大站男子空中技巧項目的冠軍。22歲的他是世界滑雪聯合會本賽季空中技巧項目世界排名第二。預計他也將參加本次新設的混合團體項目比賽。

花樣滑冰中，花樣雙人滑組合隋文靜和韓聰，曾在2018年的平昌冬奧會上摘得銀牌，這一次他們希望更上一層樓。他們已經贏得過兩次世錦賽冠軍。

在短道速滑項目，27歲的武大靖是2018年平昌冬奧會男子500米速滑冠軍，並打破了世界記錄。

他總共獲得過4枚奧運獎牌（一金、兩銀、一銅），4次贏得世錦賽冠軍，是中國最成功的冬季運動男選手之一。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 速滑選手高亭宇 、

來自黑龍江的任子威4年前在平昌冬奧會上與隊友贏得了男子5000米接力的銀牌。此次冬奧會，24歲的任子威將參加男子500米、1000米、1500米速滑以及兩項接力滑的比賽。

速滑項目中，黑龍江選手寧忠岩將參加男子1000米和1500米速滑比賽。在後一項上，他目前是國際冰聯（ISU）本賽季世界杯的排名第二。同樣來自黑龍江的24歲高亭宇在平昌奧運會贏得男子500米速滑銅牌，成為中國首位獲得奧運獎牌的速滑男選手。

單板滑雪中，第四次參加冬奧的女將蔡雪桐在4年前的平昌冬奧會上盡管僅取得第五的成績，但目前是國際冰聯（ISU）本賽季世界杯的排名第一。

男子項目中，17歲的蘇翊鳴是單板滑雪的奪牌希望所在。他今年1月在美國科羅拉多獲得大跳台斯廷博特站冠軍與賽季總冠軍。

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責任編輯：袁瑋婧