【中國樓市】深圳1月二手住宅成交量 再創近十年新低

深圳二手房參考價制度推出將滿一年，數據顯示，今年1月，深圳二手住宅僅成交1,557套，按年跌七成五，再創近十年歷史新低。

深圳1月二手成交大跌七成五

據內媒報道，深圳市房地產信息平台官網顯示，深圳1月二手住宅成交為14.73萬平方米（1,557套），按年大跌75.04%。據悉，這是深圳二手住宅月度成交再度跌破2,000套，且低於2021年10月的1,605套的成交量，再創近十年歷史新低。

去年2月，深圳率先推出二手房成交參考價格發布機制，之後市場降溫。去年全年，深圳共成交40,699套二手房住宅，按年減少57.3%，創下自2007年近15年來新低。

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不僅成交量下降，二手房價格也得到控制。據國家統計局發布的12月數據，深圳二手房價跌幅0.4%，為一綫城市中跌幅最大，且已連跌8個月。

另據中指研究院報告，1月內地百城新房均價按月跌0.01%，按年漲2.06%；二手房均價按月跌0.08%，按年漲2.86%。

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在市場整體趨冷的背景下，2022年開年房地產調控延續去年四季度政策方向，各地頻繁出台新政紓困樓市，包括降低首付款比例、放寬或放開落戶限制等。

展望後市，報告指出，中央及地方政府房地產調控將進一步突出穩樓市的政策目標，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求。短期內預計將有更多城市跟進出台支持購房需求的相關政策，緩解地方樓市下行壓力。但考慮到政策作用傳導至市場的時滯效應，觀望的市場情緒依然濃厚，2月份多數城市市場表現或依舊低迷。

責任編輯：尹航

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