【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）

北京2022年冬奧會將於今日（4日）晚8時盛大開幕，對比2008年的夏季奧運會有哪些不同的亮點？以下有9個今晚開幕式的亮點，從表演節目到主火炬塔的點燃一一揭曉，不容錯過。

看點一：時間更短、演員更少

相比時長約4個小時、演員規模約15000人的2008年北京奧運會開幕式，2022年北京冬奧會開幕式考慮到節儉辦賽、天氣寒冷、疫情防控等因素，從時長和結構上都做了相應的調整，本次開幕式預計不超過100分鐘，以「簡約、安全、精彩」為創作原則。

曾執導過北京2008年奧運會開閉幕式的張藝謀再挑重擔，成為2022年北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。他表示，本次開幕式將不再使用「人海戰術」，參加文藝演出的演員大概不到3000人。

看點二：科技元素滿滿，立春元素充分體現

通過融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，將人工智能、機器視覺、5G和雲等科技成果都會運用到開幕式當中，達到「人少而不空，空靈而浪漫」。

面對鳥巢的超大空間，團隊將用創意和科技去實現視覺上的飽滿效果，把文藝表演與儀式環節融為一體，五環展示、運動員入場、和平鴿的展現、最後的點火儀式都賦予獨特的藝術形式。

開幕式當天正好是中國傳統二十四節氣——立春，這一重要元素在節目中也將有充分體現。

看點三：設置熱場環節，不設主持人

據悉，在北京冬奧會開幕式開始之前，大約30分鐘的暖場環節。張藝謀介紹說，與以往的熱場邀請主持人和明星進行串燒表演不同，北京冬奧會的開幕式熱場沒有主持人，同時更強調人民性。

在1月22日舉行的北京冬奧會開幕式全要素全流程彩排中，暖場環節的廣場舞表演由最小5歲、最大70多歲的表演者擔綱，他們盡情展現不同的風采，表達中國普通百姓對冬奧會的期待。

看點四：突出大眾參與，廣場舞亮相

對於廣場舞的暖場，張藝謀一開始就明確不找專業演員，而是計劃從全國各地找普通人。他說，「後來因為疫情原因，最終參與表演的主要以北京和河北兩地為主，人員也不全是『大媽』，而是兒童、大中小學學生、老年人等等都有，不同年齡段的普通人在這一國際舞台上秀自己。開幕式是大年初四，我也希望這些普通百姓可以向世人展現我們過年的氛圍。」

「中國是廣場舞大國，在任何一個城市都可以看到，人民生活幸福了，才會去跳舞唱歌，所以我覺得（廣場舞）非常好。」張藝謀說。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

看點五：創意工作用了2年半時間

張藝謀介紹，北京冬奧會開幕式的創意工作其實開始於兩年半以前，從開閉幕式工作部2019年成立到2021年3月，本次冬奧會和冬殘奧會開閉幕式的四場演出創意方案已基本確定。2021年3月至今，進入演出製作階段，其中去年3到10月主要進行燈光、音樂、舞美、服裝等各方面的設計工作，進一步對創意方案進行細化落實，而從去年10月起則在鳥巢開始了緊張排練階段，最後不到一個月的時間，是合排和彩排階段。

看點六：張藝謀準備了一個神秘「道具」

張藝謀在2018年導演上合青島峰會燈光焰火秀時，他就準備了一個「道具」，因為上合演出場地小沒有用，「留給未來的奧運會吧，（雖然）那時候還不知道」，在2019年國慶70周年聯歡活動中也沒能使用，陰差陽錯地留下來了。這次北京冬奧會的開幕式，這個「道具」果然能用上，「可以說是一種準備」。

張藝謀透露，這個「道具」和中國的科技實力緊密相連，同時非常簡約、安全、可控。

北京冬奧開幕彩排 張藝謀選了廣場舞打頭陣（有片）

北京冬奧取消公開銷售門票 改為定向組織觀眾現場觀賽

看點七：「鳥巢」改造升級，演員將與雪花互動

為了舉辦開閉幕式，「鳥巢」進行了一次非常深入的智慧化升級改造，比如通過數字技術可以實現對場館設備運行、能源管控、環境質量的控製，為開閉幕式演出提供了良好條件。

此前，張藝謀曾透露，本次冬奧會開幕式運用了大現場實時捕捉的一種互動感，「也就是說你可能在某些場地上，會看到雪花跟演員的流動，完全是互動的，人到哪裏，雪花到哪裏，或者雪花就會分開，給人讓出來。這樣的互動，不是你精準排練或者視頻和人的精準合成可以做到的，像這樣的一種東西都需要新的科技。」

看點八：點燃主火炬塔的方式可能與雪道有關

中新社報道，近日，北京冬奧會火炬外觀設計師李劍葉進行了猜想。他表示，作為火炬設計師自己最激動的場景，是火炬手舉著火炬跑進國家體育場以及將主火炬塔點燃的那一刻。對於點火的方式，李劍葉說一定是一個非常有創意的過程，「有可能是運動員通過一個雪道，從某一個地方滑下來之後飛躍起來去點燃」，但這樣技術上的操作難度肯定是非常高的。

另一方面，張藝謀僅透露說：「為了體現低碳環保的理念，對於點火的方式，乃至火炬台的設置，我們做了一個最大膽的設計和改革。因為這麽做是顛覆性的，我還很忐忑。很慶幸獲得了冬奧組委的大力支持，國際奧委會也很肯定。這個方式一般是想不到的，希望大家喜歡。」

看點九：講述人類命運，一起向未來

張藝謀認為，與2008年北京奧運會開幕式相比，本次冬奧會開幕式最大的不同是：講述角度由「我」轉變為「我們」。

張藝謀表示，2008年北京奧運會開幕式，更註重的是讓更多人了解中國傳統文化，而2022年北京冬奧會開幕式則是講全人類共有的精神和理念，講人類命運共同體。這體現出了文化自信，一起向未來，是「我們」一起向未來。

責任編輯：李冰琪