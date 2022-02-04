  • 14°C
香港時間 : 2022204日 (五) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）

社會熱點 11:29 2022/02/04

分享：

北京2022年冬奧會將於今日（4日）晚8時盛大開幕，對比2008年的夏季奧運會有哪些不同的亮點？以下有9個今晚開幕式的亮點，從表演節目到主火炬塔的點燃一一揭曉，不容錯過。

看點一：時間更短、演員更少

相比時長約4個小時、演員規模約15000人的2008年北京奧運會開幕式，2022年北京冬奧會開幕式考慮到節儉辦賽、天氣寒冷、疫情防控等因素，從時長和結構上都做了相應的調整，本次開幕式預計不超過100分鐘，以「簡約、安全、精彩」為創作原則。

曾執導過北京2008年奧運會開閉幕式的張藝謀再挑重擔，成為2022年北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。他表示，本次開幕式將不再使用「人海戰術」，參加文藝演出的演員大概不到3000人。

看點二：科技元素滿滿，立春元素充分體現

通過融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，將人工智能、機器視覺、5G和雲等科技成果都會運用到開幕式當中，達到「人少而不空，空靈而浪漫」。

面對鳥巢的超大空間，團隊將用創意和科技去實現視覺上的飽滿效果，把文藝表演與儀式環節融為一體，五環展示、運動員入場、和平鴿的展現、最後的點火儀式都賦予獨特的藝術形式。

開幕式當天正好是中國傳統二十四節氣——立春，這一重要元素在節目中也將有充分體現。

看點三：設置熱場環節，不設主持人

據悉，在北京冬奧會開幕式開始之前，大約30分鐘的暖場環節。張藝謀介紹說，與以往的熱場邀請主持人和明星進行串燒表演不同，北京冬奧會的開幕式熱場沒有主持人，同時更強調人民性。

在1月22日舉行的北京冬奧會開幕式全要素全流程彩排中，暖場環節的廣場舞表演由最小5歲、最大70多歲的表演者擔綱，他們盡情展現不同的風采，表達中國普通百姓對冬奧會的期待。

看點四：突出大眾參與，廣場舞亮相

對於廣場舞的暖場，張藝謀一開始就明確不找專業演員，而是計劃從全國各地找普通人。他說，「後來因為疫情原因，最終參與表演的主要以北京和河北兩地為主，人員也不全是『大媽』，而是兒童、大中小學學生、老年人等等都有，不同年齡段的普通人在這一國際舞台上秀自己。開幕式是大年初四，我也希望這些普通百姓可以向世人展現我們過年的氛圍。」

「中國是廣場舞大國，在任何一個城市都可以看到，人民生活幸福了，才會去跳舞唱歌，所以我覺得（廣場舞）非常好。」張藝謀說。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

看點五：創意工作用了2年半時間

張藝謀介紹，北京冬奧會開幕式的創意工作其實開始於兩年半以前，從開閉幕式工作部2019年成立到2021年3月，本次冬奧會和冬殘奧會開閉幕式的四場演出創意方案已基本確定。2021年3月至今，進入演出製作階段，其中去年3到10月主要進行燈光、音樂、舞美、服裝等各方面的設計工作，進一步對創意方案進行細化落實，而從去年10月起則在鳥巢開始了緊張排練階段，最後不到一個月的時間，是合排和彩排階段。

看點六：張藝謀準備了一個神秘「道具」

張藝謀在2018年導演上合青島峰會燈光焰火秀時，他就準備了一個「道具」，因為上合演出場地小沒有用，「留給未來的奧運會吧，（雖然）那時候還不知道」，在2019年國慶70周年聯歡活動中也沒能使用，陰差陽錯地留下來了。這次北京冬奧會的開幕式，這個「道具」果然能用上，「可以說是一種準備」。

張藝謀透露，這個「道具」和中國的科技實力緊密相連，同時非常簡約、安全、可控。

北京冬奧開幕彩排 張藝謀選了廣場舞打頭陣（有片）

北京冬奧取消公開銷售門票 改為定向組織觀眾現場觀賽

看點七：「鳥巢」改造升級，演員將與雪花互動

為了舉辦開閉幕式，「鳥巢」進行了一次非常深入的智慧化升級改造，比如通過數字技術可以實現對場館設備運行、能源管控、環境質量的控製，為開閉幕式演出提供了良好條件。

此前，張藝謀曾透露，本次冬奧會開幕式運用了大現場實時捕捉的一種互動感，「也就是說你可能在某些場地上，會看到雪花跟演員的流動，完全是互動的，人到哪裏，雪花到哪裏，或者雪花就會分開，給人讓出來。這樣的互動，不是你精準排練或者視頻和人的精準合成可以做到的，像這樣的一種東西都需要新的科技。」

看點八：點燃主火炬塔的方式可能與雪道有關

中新社報道，近日，北京冬奧會火炬外觀設計師李劍葉進行了猜想。他表示，作為火炬設計師自己最激動的場景，是火炬手舉著火炬跑進國家體育場以及將主火炬塔點燃的那一刻。對於點火的方式，李劍葉說一定是一個非常有創意的過程，「有可能是運動員通過一個雪道，從某一個地方滑下來之後飛躍起來去點燃」，但這樣技術上的操作難度肯定是非常高的。

另一方面，張藝謀僅透露說：「為了體現低碳環保的理念，對於點火的方式，乃至火炬台的設置，我們做了一個最大膽的設計和改革。因為這麽做是顛覆性的，我還很忐忑。很慶幸獲得了冬奧組委的大力支持，國際奧委會也很肯定。這個方式一般是想不到的，希望大家喜歡。」

看點九：講述人類命運，一起向未來

張藝謀認為，與2008年北京奧運會開幕式相比，本次冬奧會開幕式最大的不同是：講述角度由「我」轉變為「我們」。

張藝謀表示，2008年北京奧運會開幕式，更註重的是讓更多人了解中國傳統文化，而2022年北京冬奧會開幕式則是講全人類共有的精神和理念，講人類命運共同體。這體現出了文化自信，一起向未來，是「我們」一起向未來。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

C朗拍片拜年講「新年快樂」 祝中國朋友享受精彩北京冬奧（有片）
2022/02/03
C朗拍片拜年講「新年快樂」 祝中國朋友享受精彩北京冬奧（有片）
【北京冬奧】拜登將觀看冬奧轉播 白宮：期待並為美運動員加油
2022/02/03
【北京冬奧】拜登將觀看冬奧轉播 白宮：期待並為美運動員加油
【北京冬奧】冬奧相關新增55人陽性 創單日新高
2022/02/03
【北京冬奧】冬奧相關新增55人陽性 創單日新高
習近平普京將會晤 冬奧之約藏中俄與美角力
2022/02/03
習近平普京將會晤 冬奧之約藏中俄與美角力
【北京冬奧】預測中國獎牌13枚6金排12 這幾個選手有望奪牌（多圖）
2022/02/03
【北京冬奧】預測中國獎牌13枚6金排12 這幾個選手有望奪牌（多圖）

你可能感興趣

C朗拍片拜年講「新年快樂」 祝中國朋友享受精彩北京冬奧（有片）
16:19 2022/02/03
C朗拍片拜年講「新年快樂」 祝中國朋友享受精彩北京冬奧（有片）
【北京冬奧】拜登將觀看冬奧轉播 白宮：期待並為美運動員加油
16:43 2022/02/03
【北京冬奧】拜登將觀看冬奧轉播 白宮：期待並為美運動員加油
【北京冬奧】冬奧相關新增55人陽性 創單日新高
17:02 2022/02/03
【北京冬奧】冬奧相關新增55人陽性 創單日新高
中國 奧委會 導演 奧運會 運動員 運動 設計師 張藝謀 北京

上一篇文章

【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」成奧運村明星 它是什麼來頭？（組圖）

下一篇文章

【北京冬奧】預測中國獎牌13枚6金排12 這幾個選手有望奪牌（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】火炬傳遞第二日 八達嶺長城開跑 成龍等任火炬手
【北京冬奧】火炬傳遞第二日 八達嶺長城開跑 成龍等任火炬手
【世界盃外圍賽】中國1：3不敵越南出局 官媒：望國足知恥後勇
【世界盃外圍賽】中國1：3不敵越南出局 官媒：望國足知恥後勇
【世界盃外圍賽】中國不敵越南 有球迷打爆電視（有片）
【世界盃外圍賽】中國不敵越南 有球迷打爆電視（有片）
【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
【虎年2022】年初一初二不宜開這電器 以免趕走好運
【虎年2022】年初一初二不宜開這電器 以免趕走好運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款