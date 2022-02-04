  • 14°C
香港時間 : 2022204日 (五) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫

即時中國 11:37 2022/02/04

分享：

內地昨日（3日）新增29宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔12宗，據報創逾兩個月新低，涉及北京、廣東等地。北京地壇醫院一名醫生染疫，目前正調查具體感染原因，醫院已暫停門診服務和接收普通住院患者。

據國家衛健委通報，新增的12宗本土確診病例，分布為廣東5宗，其中深圳市4宗、惠州市1宗；天津4宗；浙江杭州市2宗；北京1宗，在朝陽區。另有1宗本土無症狀感染，在廣東雲浮

北京地壇醫院暫停門診服務

北京地壇醫院一名應急隔離區醫生感染新冠肺炎。通報稱，該名男醫生從1月23日起進入醫院應急隔離區工作；當日起至2月2日，每日一次例行核酸檢測結果均為陰性。惟昨日核酸檢測結果陽性，後診斷為確診病例。目前已在醫院隔離治療，具體感染原因正在調查中。

【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22

【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深

涉事醫院已經暫停門診服務和接收普通住院患者。當局亦對該病例相關的100個環境點進行採樣。另對應急隔離區內177名工作人員進行核酸檢測，結果均為陰性；疾控部門正在判定密切接觸者。

深圳累計11宗確診 寶安區實施交通管控

另外，廣東深圳累計報告11宗確診病例，寶安區疫情防控指揮部辦公室3日宣布，石岩街道的所有道路（高速過境除外）實施臨時交通管控。另對機荷高速溪之谷出入口、南光高速料坑出入口、南光高速寶石出入口、龍大高速石龍仔出入口、龍大高速德政路出入口開展臨時封閉。

廣東省長王偉中主持召開省兩節防控專班疫情防控工作專題會議，指出當前正值春節假期，北京冬奧會即將開幕，要堅持把疫情防控作為第一位的工作抓緊抓實，力爭盡快控制疫情，堅決防止擴散外溢。同時要以最快速度推進流調溯源，抓好風險人員落地管控。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】新增40宗本土確診 杭州24宗北京3宗
2022/01/31
【內地疫情】新增40宗本土確診 杭州24宗北京3宗
【內地疫情】增24宗本土確診 杭州佔13宗當地向隔離民眾發8萬份新春禮包
2022/02/01
【內地疫情】增24宗本土確診 杭州佔13宗當地向隔離民眾發8萬份新春禮包
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
2022/02/02
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22
2022/02/03
【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22

你可能感興趣

【內地疫情】新增40宗本土確診 杭州24宗北京3宗
10:57 2022/01/31
【內地疫情】新增40宗本土確診 杭州24宗北京3宗
【內地疫情】增24宗本土確診 杭州佔13宗當地向隔離民眾發8萬份新春禮包
11:56 2022/02/01
【內地疫情】增24宗本土確診 杭州佔13宗當地向隔離民眾發8萬份新春禮包
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
11:16 2022/02/02
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 杭州 北京 廣東省 深圳

下一篇文章

習近平黨慶百年講話等五部著作繁體中文版在港發行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

生活智慧 - 家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
北京冬奧入境29人複檢陽性 組委反駁外媒炒作「操縱核酸結果」
北京冬奧入境29人複檢陽性 組委反駁外媒炒作「操縱核酸結果」
IMF：中國復甦失衡 今年經濟增長預測降至4.8%
IMF：中國復甦失衡 今年經濟增長預測降至4.8%
國事訪美 - 習近平被曝用中興手機？真相可能係......
習近平被曝用中興手機？真相可能係......
神州熱話 - 內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
國家體育總局：國腳嚴禁紋身 已有紋身者勸誡自行清除
國家體育總局：國腳嚴禁紋身 已有紋身者勸誡自行清除
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款