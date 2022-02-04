【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫

內地昨日（3日）新增29宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔12宗，據報 創逾兩個月新低， 涉及北京、廣東等地。北京地壇醫院一名醫生染疫，目前正調查具體感染原因，醫院已暫停門診服務和接收普通住院患者。

據國家衛健委通報，新增的12宗本土確診病例，分布為廣東5宗，其中深圳市4宗、惠州市1宗；天津4宗；浙江杭州市2宗；北京1宗，在朝陽區。另有1宗本土無症狀感染，在廣東雲浮市。

北京地壇醫院暫停門診服務

北京地壇醫院一名應急隔離區醫生感染新冠肺炎。通報稱，該名男醫生從1月23日起進入醫院應急隔離區工作；當日起至2月2日，每日一次例行核酸檢測結果均為陰性。惟昨日核酸檢測結果陽性，後診斷為確診病例。目前已在醫院隔離治療，具體感染原因正在調查中。

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涉事醫院已經暫停門診服務和接收普通住院患者。當局亦對該病例相關的100個環境點進行採樣。另對應急隔離區內177名工作人員進行核酸檢測，結果均為陰性；疾控部門正在判定密切接觸者。

深圳累計11宗確診 寶安區實施交通管控

另外，廣東深圳累計報告11宗確診病例，寶安區疫情防控指揮部辦公室3日宣布，石岩街道的所有道路（高速過境除外）實施臨時交通管控。另對機荷高速溪之谷出入口、南光高速料坑出入口、南光高速寶石出入口、龍大高速石龍仔出入口、龍大高速德政路出入口開展臨時封閉。

廣東省長王偉中主持召開省「兩節」防控專班疫情防控工作專題會議，指出當前正值春節假期，北京冬奧會即將開幕，要堅持把疫情防控作為第一位的工作抓緊抓實，力爭盡快控制疫情，堅決防止擴散外溢。同時要以最快速度推進流調溯源，抓好風險人員落地管控。

責任編輯：易燕丹

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