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【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」成奧運村明星 它是什麼來頭？（組圖）

社會熱點 11:37 2022/02/04

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在奧林匹克官方旗艦店線上店鋪裡，賣得最火的要屬吉祥物冰墩墩（廣東話讀音：deon1，普通話讀音dun1）的擺件和鎖匙扣，目前二者均已售罄，分別月銷逾4萬個和逾2萬個。冰墩墩是誰？它是怎麼被創作出來的呢？

冰墩墩原型是熊貓 性别中立 外殼是「冰糖」

媒體公開資料顯示，冰墩墩的創意源自廣州美術學院設計團隊。他們最初入圍的作品形象並非是現在看到的熊貓，而是冰糖葫蘆。最終，設計團隊保留了糖葫蘆外表的「冰殼」，並將形象確定為「被冰殼包裹的熊貓」。

值得一提是，在動畫電影《我們的冬奧》中，吉祥物冰墩墩和雪容融出現多次，但都沒有說話，而是發出咿咿呀呀的聲音。這究竟是為什麼？原來，根據國際奧委會的規則，吉祥物不能有性別差異。而一旦說話就很容易分辨性別，因此，北京冬奧組委在與制片方簽訂協議時，就把「使用冰墩墩、雪容融形象時不能說話且應當性別中立」的條款寫了進去。

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）

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在奧林匹克官方旗艦店線上店鋪裡，價格是78至108元（人民币，下同）不等的冰墩墩擺件，和價格58元的冰墩墩鎖匙扣均顯示「商品已經賣光啦」。

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另據《環球時報》報道，冰墩墩在外國運動員和記者的鏡頭中出鏡率也很高。捷克花樣滑冰運動員娜塔莉·塔施萊羅娃近日發布了一個有關北京冬奧村的VLOG（影片網誌），展示她在冬奧村收到的各種禮物和紀念品——印有北京冬奧logo的背包、紅色包裝的年貨禮包等等，不過，她最喜歡的還是冰墩墩玩偶。

娜塔莉接受《環球時報》訪問時說，「我一直在等這個小家伙！」她告訴記者，她和隊友們此前就曾商量，要買印有冰墩墩的鑰匙扣和枕頭，因為它們實在太可愛了。

巴西鋼架雪車選手妮可·西爾維拉還在採訪中發給《環球時報》記者許多她在冬奧村的留影，其中很多張都是和冰墩墩的合影，從和冰墩墩雕像的拉手照，到和冰墩墩抱枕的自拍，以及冰墩墩和巴西國旗的合影。

此外，近日，兩段日本記者小哥購買大量冰墩墩徽章出鏡播報、並一路護送冰墩墩人偶到化妝間的視頻走紅社交網絡。這位名叫辻崗義堂的日本電視台記者稱，自己來報道冬奧會只帶了一件外套過來，但他每天的播報卻要在鏡頭前展示各種不同的冰墩墩徽章，後來，這名記者還買了件冰墩墩周邊T恤。

責任編輯：尹航

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