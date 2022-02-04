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【北京冬奧】視覺藝術總設計蔡國強：今晚煙花燃放量不到08年的10％

社會熱點 12:36 2022/02/04

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北京冬奧今晚8點開幕，被譽為「世上最會玩火」的男人、煙火設計師蔡國強表示，本屆冬奧會煙火燃放的總量不足08年夏季奧運會 的10%。

蔡國強接受央視專訪時表示，在簡約、安全、精彩的創作原則下，這次煙花的燃放總量不到08年奧運會的10％。目前在國家體育場鳥巢外圍幾百公尺的煙花陣地已經就緒，蔡國強和他的團隊每天都在這裡忙碌，為開幕式煙花燃放，做精密的準備工作。

2022北京冬奧視覺藝術總設計師蔡國強

蔡國強說，「煙花基本上都是屬於五彩繽紛的，每一次放煙花的時候，恨不得把所有的品種都用上、各種顏色都用上。」

切合冬奧主題 煙花大部分為銀白色

蔡國強透露，「這一次就是冬奧的主題，所以基本上大家會看整個開幕式的煙花，除了個別是綠色的以外，全都是銀白色的。三次畫卷一般的天空全是銀色的北國風光，這個部分挺吸引我的。」

北京2008年奧運會開幕式當晚，天空中的煙花大腳印，被外界解讀成「人類從歷史走向未來的足跡」，至今令人印象深刻。2022年北京冬奧視覺藝術總設計蔡國強，再次與導演張藝謀搭檔，用獨具匠心的煙花為開幕式增光添彩。

2008年北京奧運會開幕煙火：歷史的足跡

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）

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近年，蔡國強還曾多次擔任重大慶典、表演的煙火總設計、總導演：2009年，他擔任中華人民共和國成立60周年慶祝活動煙火總設計；2014年，擔任北京APEC會議煙火表演總設計；2019年，擔任慶祝中華人民共和國成立70周年聯歡活動煙火總導演。

責任編輯：李冰琪

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