【中美角力】華府據報修訂規則 應對TikTok潛在安全風險

拜登政府據報正著手修訂聯邦規則，以應對抖音海外版TikTok和其他外資應用程式的潛在安全風險。同時，美國外國投資委員會(CFIUS)已重新開始與TikTok談判，尋求改變TikTok的系統，以化解美國政府對中國政府獲取美國用戶個人數據能力的擔憂。

新規或迫使TikTok被第三方審計

據《華爾街日報》報道，根據《聯邦公報》（Federal Register）的一份公告，商務部最近結束了對該規則修改建議的公眾意見徵詢期，該建議將擴大聯邦監督範圍，明確包括可能被「外國對手用來竊取或以其他方式獲取數據」的應用程式。

根據該規則，商務部長實際上可禁止被認為有不可接受的安全風險的外國應用程式。這可能迫使TikTok等社交媒體平台和其他連接到互聯網的軟體應用程式提交給第三方審計，進行源代碼檢查和監測顯示用戶數據的日誌。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）受訪時說：「這項規則意義重大，將成為我們應對威脅的一個工具。」

美國軍方已禁止軍隊人員在政府發放的設備上使用TikTok。包括佛羅里達州共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）在內的一些國會議員表示，白宮在制定全面應對計劃方面行動過於遲緩。

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「TikTok對美國國家安全和美國民眾、尤其是兒童的個人私隱仍然構成嚴重威脅，」盧比奧說，「拜登政府撤銷了特朗普針對該應用程式的關鍵措施，而且在數據安全方面行動怯懦，力度還遠遠不夠。」

拜登政府官員表示，他們行事謹慎，以確保其行動經得起法律挑戰。除了擬議的規則調整外，商務部還向白宮提交了建議，以進一步解決中國應用程式收集的美國用戶數據可能與北京方面共享的風險。

「我們非常重視這些互聯網軟體應用所帶來的國家安全風險，」雷蒙多稱說。「這些問題非常複雜，我們非常重視。」

據報，美國官員稱，除了美國商務部的行動外，美國外國投資委員會(CFIUS)已重新開始與TikTok談判，尋求改變TikTok的系統，以化解美國政府對中國政府獲取美國用戶個人數據能力的擔憂。CFIUS可能會要求TikTok將其數據只存放在美國，並要求這些數據接受值得信賴的美國国家安全官員的監督。

中方敦促美方 停止無理打壓中國科企

去年6月，美國商務部宣布將撤銷前政府針對TikTok和微信等應用頒布的行政禁令一事。中方當時表示，這是朝著正確方向邁出的積極一步，中方一直敦促美方停止濫用國家力量無理打壓中國科技企業的行徑。

TikTok已多次表示，不會與中國政府分享美國用戶的資訊，其數據保存在美國的服務器上，並在新加坡設有備份服務器。

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責任編輯：尹航

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