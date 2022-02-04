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立春民間習俗多 中醫談養生5大貼士 要這樣做保護陽氣

社會熱點 13:17 2022/02/04

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虎年大年初四，今日（2月4日）剛好也是二十四節氣之首──立春。在民間，立春有不少傳統習俗活動，包括迎春、咬春、春社、打春等。與此同時，立春也講究養生，有中醫專家提醒，在飲食、保健方面應注意保護陽氣。

【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知

據北京日報，立春之日民間有4大習俗

一、迎春
迎春是立春的重要活動，事先須做好準備預演，俗稱演春。迎春是在立春前一日進行，民間相信這是把春天和句芒神接回來。過去在每年的皇曆上都有芒神、春牛圖，清末《點石齋畫報》上的「龜子報春」、「銅鼓驅疫」，都是當時過立春的重要活動

二、咬春
立春日吃春餅稱為「咬春」，民間在立春這一天要吃一些春天的新鮮蔬菜，既為防病，又有迎接新春的意味。而春餅是用來卷菜吃的，菜包括熟菜和炒菜。在北京，吃春餅最講究，一定要捲成筒，從頭吃到尾，寓意「有頭有尾」

三、春社
春社是古時春天祭祀土地神的日子，意為大地繁衍萬物，禱告祭祀，以祈求六畜興旺，五穀豐登

四、打春
打春即打春牛，亦稱「鞭春牛」「鞭土牛」，立春日將泥塑春牛打碎，這是農耕文明時代的遺風。這也提醒農民，春天已到，應及時播種，祈願一年五穀豐登，國泰民安

至於立春如何養生，人民網報道，立春過後，天氣漸暖、萬物復甦，人體內的陽氣隨著春天到來，而向上向外升發。遼寧中醫藥大學附屬醫院治未病中心科主任劉文華教路，立春時節，在調攝養生中應注意保護陽氣，並提供以下養生貼士：

一、飲食調養方面，宜食辛甘發散之品，不宜食酸收之味；可多食用大棗、豆豉、蔥、香菜、花生等

二、寒氣未散，尤其在北方地區，不要著急減少衣物，應注意防寒；

三、春季肝氣旺盛，易有情緒問題，要作息規律、早睡早起，使形體舒緩，保持心胸開闊，戒除暴怒，忌情志憂鬱

四、春季是體育鍛煉的好時節，惟天氣冷暖變化較快，晨練時應注意保暖，運動量要循序漸進，以微微出汗為宜，可以散步、慢跑、做操等

五、可按摩太衝穴，疏解情緒，緩解胸部不適感；敲擊膽經，促進肝的疏泄功能；艾灸大椎穴，提升陽氣

責任編輯：林佩怡

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