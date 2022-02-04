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【北京冬奧】滑雪過年大熱 春節前3天滑雪門票訂單增長3成

經濟脈搏 13:25 2022/02/04

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隨著北京冬奧到來，帶動今年農曆新年「滑雪過年」的潮流，「組團滑雪」、「雪地打卡」成為熱門詞。據周五（4日）攜程平台披露的數據顯示，以「冬奧」為關鍵詞的搜索熱度增長兩倍，春節前三天的滑雪門票訂單更比去年增長33%。

澎湃新聞報道，根據攜程的數據，虎年春節前3天，山東、重慶、遼寧、河北、陝西等地的雪場訂單大幅增長。其中山東滑雪門票訂單量按年增長679%，重慶滑雪門票訂單量增長347%，遼寧滑雪門票訂單量亦增長121%；河北、陝西滑雪門票的訂單亦增長超過8成。此外，虎年春節報名滑雪的女生用戶按年增加38%。

另外，白天賞雪、玩雪，晚上住酒店、泡溫泉，也成為春節假期新潮流。攜程數據顯示，春節前3天滑雪酒店的訂單量按年增長52%，酒店人均花費上漲13%。

一站式滑雪遊也吸引遊客，尤以華北、東北地區用戶最為熱衷，截至周四（3日），來自長白山萬達喜來登度假酒店、北京世園璞燊酒店的滑雪相關產品，核銷率均超85%。

【北京冬奧】冬奧帶動內地冰雪消費 行業產值將超萬億人幣

【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛凌攬23項代言價格翻倍（多圖）

責任編輯：林佩怡

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