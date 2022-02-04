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【北京冬奧】金正恩稱北京冬奧會是中國的又一偉大勝利

社會熱點 13:36 2022/02/04

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北韓領袖金正恩今日（4日）向國家主席習近平發來賀電，祝賀北京冬奧會在世界性公共危機和空前嚴峻的局勢下仍然成功開幕，祝賀中國取得又一個偉大勝利。

據朝中社2月4日報道，金正恩在賀電中表示，代表朝鮮勞動黨、朝鮮政府和朝鮮人民，熱烈祝賀北京舉辦第24屆冬季奧運會。北京冬奧會是中國共產黨和中國人民在實現中華民族復興的百年新征程的第一年迎來的第一件大喜事，也是愛好和平、追求友誼、維護團結的世界各國人民和體育人共同的慶典。

金正恩表示，在捍衛、推進共同的社會主義事業的當前鬥爭中，朝中關係鞏固深化為堅不可摧、戰無不勝的戰略關係，兩黨、兩國人民正在政治、經濟、文化、體育等方方面面加強團結與協作。

國家主席習近平與北韓領袖金正恩

此前，據朝中社早前報道，朝鮮奧委會和體育省向中方致函，因為敵對勢力的陰謀活動和全球傳染病大流行，朝鮮雖不能參加北京奧運會，但朝鮮將全方位支持和聲援中國要舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會的一切事宜。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上對此回應稱，中方對朝方重申支持和聲援中國舉辦一屆隆重、精彩的奧運盛會表示感謝。這次朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，中方表示充分理解。

北京冬奧奧運村

責任編輯：李冰琪

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