中國女足12碼挫日本 隔14年再闖亞洲盃決賽 官媒讚做出了榜樣

中國女足周四（3日）在亞洲盃準決賽中，對陣衛冕冠軍、前世界盃冠軍日本隊。雙方120分鐘內戰成2:2平，要互射12碼分勝負，最終中國女足戰勝日本，相隔14年再度殺入女子亞洲盃決賽，將在2月6日與南韓爭冠軍。

中國女足兩度扳平

中國女足在主力王霜因傷缺陣的不利情況下，上半場中段先失守，被植木理子搶先以頭槌破門，日本26分鐘領先1:0。國足換邊後立即扳和，肖裕儀替補登場助攻吳澄舒撞射破網，雙方法定時間打成1：1平手進入加時賽。

加時賽中，長谷川唯怒射中楣，植木理子抓住中國女足造越位失誤俯身頭槌上演梅開二度，日本隊103分鐘再取領先。國足在出局邊緣，隊長王珊珊看準機會前柱撞入，為中國隊再度追平。

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雙方需以互射12碼分勝負，兩軍首輪同樣宴客，其後3輪全數入網，打成3：3平。日本的南萌華最後一輪被國足門將朱鈺撲出，隊長王珊珊頂住壓力射入。最終，國足12碼以4:3淘汰日本，相隔14年再闖女子亞洲盃決賽，將與南韓女足爭冠軍。

人民日報體育：中國女足做出了榜樣

人民日報社體育部官方微博發文稱，中國女足時隔14年再進亞洲盃決賽，中國女足姑娘們的頑強不屈終於收到回報，點球大戰淘汰日本隊，昂首闖入亞洲盃決賽。

帖文又指，中國女足主力王霜缺陣，後防不齊整，場上局面並不占優，但姑娘們展現出的拼搏精神和職業態度值得稱道。在120分鐘的比賽中兩度落後，兩度扳平，並最終在點球大戰中笑到最後。面對強手應該拿出怎樣的態度，中國女足做出了榜樣。

網民諷男足：男足的面子都讓女足掙回來了

相較中國女足殺入亞洲盃決賽，早前又成功取得2023女子世界盃決賽周入場券，將連續3屆參賽，近期中國男足表現令球迷感到失望。環球網微博亦轉載帖文羅列近日賽果，笑問「這9天，中國球迷經歷了什麼？」

1月27日 日本男足2-0中國男足 1月30日 中國女足3-1越南女足 2月1日 越南男足3-1中國男足 2月3日 中國女足6-5日本女足 ​

網民對於中國男足也是恨鐵不成鋼，紛紛留言表示，「把投資男足的錢用在女足身上吧，男足想要改變現狀只能青訓重組了」、「都是一個國家出來的同一個運動項目，差距怎會這麼大」、「女足是去打仗的男足是去打卡的」、「男足的面子都讓女足掙回來了」。

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責任編輯：易燕丹

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