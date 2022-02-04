【北京冬奧】內地大數據：冬奧史上最熱 南方人比北方人更關注【組圖】

北京冬奧會今晚開幕，百度近日發布的《百度熱搜·北京冬奧會大數據》顯示，北京冬奧會成為史上最火冬奧會，也超過了2008年北京奧運會之後所有夏奧會。

此外，南方人對冬奧會的關註超過北方，女性冬奧關註度高於男性；冰壺反超滑雪、滑冰，登頂項目熱度榜單；冬奧會中國隊員搜索熱度前十，谷愛淩位列第一；北京冬奧會激發國人冰雪熱情，冰雪運動熱度春節激增。

百度熱搜大數據顯示，北京冬奧會的搜索熱度遠超前兩屆同期，相比索契冬奧會與平昌冬奧會分別高出1372％與558％，也超過2008年北京奧運會後的歷屆夏奧會，比2021年延期舉辦的東京奧運會熱度還高68％。

冬奧比賽項目中冰壺最熱

在所有比賽項目中，冰壺在國內的關註度正在快速提升，超越滑雪、滑冰等經典項目，一舉登上冬奧會賽事搜索熱度首位。緊隨其後的是中國隊的傳統冰雪優勢項目短道速滑、花樣滑冰，分列二三位。

在網友最關註的北京冬奧會十大話題中，北京冬奧會的舉辦時間、中國隊奪金點、中國代表團名單、賽程等賽事要素，也成為大家熱議的焦點。同時，考慮到冬奧會期間的疫情不確定性因素，網友也在關註冬奧會期間的疫情防控政策。

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南方人更關注冬奧

有趣的是，就冬奧及各項冰雪賽事的關註而言，南方人比北方人更熱衷。百度熱搜大數據顯示，在近期對冬奧會相關內容的搜索中，南方網友的搜索占比更大。

廣東、江蘇、浙江等沿海省份的用戶，雖然見到雪的機會少，但表現出了強烈的冬奧關註興趣，包括喜歡冰壺、短道速滑、花樣滑冰等具體賽事。南方人對冰雪的向往，似乎比北方人還濃厚。

谷愛凌在運動員中居搜索榜第一

在冬奧運動員中，「天才雙板少女」、自由式滑雪運動員谷愛凌就憑借出色的比賽表現拔得頭籌，在中國運動員熱榜中位列第一。其次，花樣滑冰選手朱易、短道速滑選手武大靖等人也進入熱榜，將在本屆賽事中帶來專業表現。

此外，在冬奧熱潮的帶動下，一些以冰雪運動聞名的城市也順理成章地成為了旅行出遊的熱門目的地，其中，作為主會場所在地的北京和張家口，穩登熱門搜索榜首，此外，哈爾濱、長春、沈陽、吉林等東北城市也成為全國遊客向往的「冰雪城市」。相應的，北京南山滑雪場、張家口萬龍滑雪場、哈爾濱亞布力滑雪場等全國知名的一線滑雪場在今年人氣最高。

責任編輯：李冰琪

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