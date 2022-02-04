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【虎年2022】年初五迎財神 5大禁忌話你知

社會熱點 18:57 2022/02/04

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農曆新年習俗多籮籮，初一過後，最重要的就是初五（5日）「迎財神」。正月初五是財神爺的生日，又被稱為「破五」，皆因中國民俗認為從大年初一至初四的諸多禁忌，在此日全部破解，在這天接財也反映出辭舊迎新、招財進寶的期許。

許多人會選擇初五祭拜財神和「送窮」，商家也喜歡選在這天啟市。為祈求新一年財運亨通，有「5大禁忌」不能觸犯，以免財神不到、窮神上門。

1.家中勿留垃圾

一般來說，大年初五之前不做打掃，因為掃帚容易將好運帶走。而堆積的垃圾象徵為窮氣，到了初五，就可以來個正式的大掃除，將垃圾掃走，迎富送窮。

2. 忌拜訪他人

初五是「送窮」的日子，並不適宜到別人家裡拜訪，有說會將晦氣帶給其他人。另一說法則是，初五大家都在送窮神，走在路上容易沾染「窮氣」，影響來年財運。

3. 不宜午睡

古人認為不動代表窮，要動才會富，在初五迎財神的日子，起來動一動對身體和財運比較好。此外，初五開工日，要更加努力工作，俗稱「恨窮」，代表新的一年更勤奮、收穫更豐富。

4. 不宜罵人窮

初五為財神生日，因此不宜罵人窮，或在人背後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不利財運。

5. 不宜擺放舊揮春

貼有喜慶揮春的朋友，較易吸引到財神到家中作客，因為門口越紅越喜氣；反觀舊揮春或破掉揮春就一定要處理，不然窮神會上門。

除留心上述禁忌，大年初五也可以吃餃子慶賀。由於餃子的外形與金元寶相似，象徵招財進寶，寓意好運早來。在包餃子的時候，亦可大力握實餃子邊，這個動作俗稱為「捏小人嘴」，據說可免除讒言之禍，來年不招口舌。

責任編輯：易燕丹

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