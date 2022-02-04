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【就地過年】春節賺錢好時機 鄭州富士康10萬員工留守

社會熱點 16:18 2022/02/04

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在新冠肺炎疫情陰霾下，大陸多地呼籲就地過年，有企業也推出獎勵鼓勵員工留守。在河南，台資富士康鄭州科技園今年有近10萬員選擇留守，有員工稱春節期間富士康向留守員工發放獎金最高達3000元（人民幣，下同），是多賺錢的好時機。

據中新社報道，富士康鄭州科技園最大單一廠區的港區富士康，承擔富士康在大陸近8成的智能手機產能。春節期間，這裡生產如常。

34歲的港區富士康「值星官」耿帥，已第十年選擇春節留守，他表示一方面是「十年磨一劍」的工作情結，另一方面是養家糊口的責任擔當。

在指節前，耿帥將公司發放的春節大禮包郵寄給老家父母，並告訴他們富士康向留守員工發放的出勤激勵獎金，最高達3000元。他預計2月綜合收入在1萬元左右，因此「反向春節」是他多賺錢的好時機。

另一名選擇留守的港區富士康工程師李濤，老家在陝西西安，與妻子在鄭州置業，「每月房貸3000多(元)，還是有壓力的。春節福利待遇好，能多掙點就多掙點」。

富士康鄭州科技園副總經理王雪表示，根據客戶訂單和生產情況，今年春節有近10萬人值守，公司在工作、獎金、食宿等多方面都有激勵政策。她稱，去年創造了在鄭州11年當中的最好業績，而「鑑於當前良好的訂單狀況，現在激勵員工留守過年來補足一些產能，年後我們會繼續擴大招工，更好地滿足客戶需求」。

【內地疫情】多地籲就地過年 春節機票大劈價 成都飛廣州最平70元

責任編輯：林佩怡

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