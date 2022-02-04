【普京訪華】習近平：推進中俄科技創新合作 深化財政金融政策溝通

俄羅斯總統普京周五（4日）下午抵京。中國國家主席習近平與普京進行兩年來首次線下會晤，二人談及能源問題、經貿和科技創新合作。活動結束後，雙方發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。兩國有關部門還簽署了一系列重點領域合作文件。

習近平：推進中俄科技創新合作

新華社報道指，習近平今日下午在北京釣魚台國賓館與普京舉行會談，兩國元首就中俄關係以及事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題深入充分交換了意見。

習近平稱，2014年曾應普京邀請赴俄出席索契冬奧會開幕式，當時二人曾相約8年後北京再聚首。這次普京到來，可說是實現了「冬奧之約」。今天是農歷年初四，又逢立春，相信今天的「新春之會」一定會為中俄關係注入更多生機活力。

習近平強調，中方願同俄方一道，充分發揮兩國關係政治優勢，推動兩國全方位務實合作取得更多成果。要落實好中俄貨物貿易和服務貿易高質量發展路線圖，深化農業、綠色貿易、醫藥健康、數字經濟等領域合作，推動雙方交通基礎設施聯通，暢通歐亞大陸物流，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

他強調，推進中俄科技創新合作，推動人工智能、物聯網、國際月球科研站等前沿領域合作。深化兩國財政金融政策溝通，增強抵御金融風險的合力。深化共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接合作。

報道引述普京表示，俄中深化全面戰略協作有助於實現兩國各自發展，有助於維護兩國共同利益，對維護世界戰略安全穩定也具有重要意義。俄方願同中方進一步密切戰略溝通協作，堅定相互支持彼此維護主權和領土完整，堅定維護聯合國的核心協調作用，堅定維護國際法和國際公平正義，推動構建更加公正合理的國際秩序。俄方願同中方繼續深化經貿、能源、科技、金融、交通等各領域合作，共同辦好俄中體育交流年活動。

俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）今日發布聲明稱，俄氣公司與中石油新簽一份天然氣長期供應協議，將對華天然氣出口增加100億立方米至480億立方米/年，這些增加的天然氣將通過遠東天然氣管道運輸。

普京是全球第一位明確表態出席北京2022年冬奧會的國家元首。本次北京之行是他今年首次出國訪問，也是截至目前唯一出訪安排。

責任編輯：尹航

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