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【虎年2022】年初六大掃除送窮神 還要做這件事保健康

社會熱點 18:57 2022/02/04

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「六」在中華文化中是個吉祥數字，有順的意思，而正月初六（6日）是新一年的第一個「六」，因此許多人會出門行個大運，希望來年各方面事事順利。另外，年初六要大掃除送窮神，並且要將廁所洗刷乾淨，相傳能夠保佑一整年健康平順。

洗廁所

正月初六，又稱「馬日」，古稱「挹肥」。由於初一以來，一直到初五都不能打掃。在古代，廁所會有糞便堆積，於是選在這天一次過清掃乾淨，將平日的髒汙帶走。

此外，相傳大年初六是廁所神巡查的日子，為了迎接祂，務必要將廁所打掃乾淨，以保佑一整年健康平安順遂。所以即時現時已採用新式衛浴設備，初六仍需將廁所清理乾淨。

送窮神

同樣基於正月初不能打掃的原則，初六才可以將過年期間堆積的垃圾扔掉，這個動作俗稱「送窮」，寓意將過去不好的運勢送出家門，乾乾淨淨地踏入新的一年。

部分地方會選在初五接財送窮，但也有地方會跟「挹肥」習俗一併送窮，目的都是將家中打掃好，迎接新一年。

宜出遊

大年初六百無禁忌，適宜出門活動筋骨，迎好運。不一定需要是要出遠門，可以到附近熱鬧的地方和景點走一圈，代表一整年都可以圓滿快樂。

擺金桔

由於「桔」與「吉」是諧音，過年擺桔子有大吉大利的寓意。如果未有趕上農曆年前購入年桔，不妨襯初六買些金桔回家擺放，寄望新一年吉祥如意。

責任編輯：易燕丹

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