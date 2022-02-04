  • 15°C
香港時間 : 2022204日 (五) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來

社會熱點 18:12 2022/02/04

分享：

北京冬奧開幕式周五（4日）晚上8時在國家體育場「鳥巢」舉行，總導演張藝謀表示，開幕式要集中表現中國的現代和未來。

央視新聞報道，張藝謀受訪時表示，經過一次次的彩排，開幕式的效果已達到預設目標，而從創作開始，就明確了要集中表現中國的現代和未來。

「2008年我們的開幕式獲得了世界的認可，這是所有人共同努力的結果，我們已經展現了五千年的璀璨文明，當然挑了幾個代表的點。（這一次）我們不要太多地表現古代文化，可以不可以展望一下現代和未來，可以不可以集中表現新時期，表現現代的中國人的這種精氣神、這種價值觀，」張藝謀續稱，他想能否讓它非常有現代藝術的感覺，時尚化，年輕一點，有活力，能否有科技含量但是又不炫技。

今天跟08年很不一樣 「更輕鬆自信」

張藝謀說，「團隊都很支持我，大家都覺得是對的。還有一個我覺得也確實需要表現，今天已經跟2008年很不一樣了。」

提到2008年奧運，張藝謀稱，第一次要震撼世界、要表現自己，要看到五千年的璀璨文化，「有了2008年之後，今天你才可以，可能放下一些東西，重新認知自己，重新看世界，你可能更輕鬆，更自信」。

他透露，雖然不穿古裝、不講5000年的故事，但冬奧開幕式的每一分鐘，都寫滿了中國文化，整體的創意和創新，體現的都是中國人的價值觀念和哲學思想，是更深層次的文化自信。「中國人的價值觀，中國人的美學觀，中國人的世界觀，中國人的生命觀、自然觀都在當中了」。

大聲向全世界講出中國故事

另外，張藝謀接受新華社專訪時稱，開幕式有很多亮點，是以前從未有過，「你有一個機會大聲地向全世界講出中國故事」。他說，開幕式傳遞了「一起向未來」的理念，傳遞全世界人們克服困難，戰勝疫情，迎接美好未來的共同價值觀。

他又透露，開幕式是雪花和冰的故事：「完全不同的雪花匯聚到北京，成為一朵人類的雪花，一朵共同的雪花。從倒計時短片到最後的點火，都講了這樣一句話。」

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）

【北京冬奧】火炬傳遞進入尾聲 今晚鳥巢開幕式點燃主火炬塔

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
今日
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【北京冬奧】火炬傳遞進入尾聲 今晚鳥巢開幕式點燃主火炬塔
今日
【北京冬奧】火炬傳遞進入尾聲 今晚鳥巢開幕式點燃主火炬塔
【北京冬奧】內地大數據：冬奧史上最熱 南方人比北方人更關注【組圖】
今日
【北京冬奧】內地大數據：冬奧史上最熱 南方人比北方人更關注【組圖】
【北京冬奧】視覺藝術總設計蔡國強：今晚煙花燃放量不到08年的10％
今日
【北京冬奧】視覺藝術總設計蔡國強：今晚煙花燃放量不到08年的10％

你可能感興趣

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
今日 11:29
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【北京冬奧】火炬傳遞進入尾聲 今晚鳥巢開幕式點燃主火炬塔
今日 17:11
【北京冬奧】火炬傳遞進入尾聲 今晚鳥巢開幕式點燃主火炬塔
【北京冬奧】內地大數據：冬奧史上最熱 南方人比北方人更關注【組圖】
今日 15:28
【北京冬奧】內地大數據：冬奧史上最熱 南方人比北方人更關注【組圖】
運動 冬季奧運 張藝謀 北京 中國

上一篇文章

【北京冬奧】美國雪橇運動員冬奧村跟AI學中國功夫

下一篇文章

【中國樓市】報告：去年內地300城土地成交建面按年下降22%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

立春民間習俗多 中醫談養生5大貼士 要這樣做保護陽氣
立春民間習俗多 中醫談養生5大貼士 要這樣做保護陽氣
【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【北京冬奧】火炬傳遞第二日 八達嶺長城開跑 成龍等任火炬手
【北京冬奧】火炬傳遞第二日 八達嶺長城開跑 成龍等任火炬手
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
【世界盃外圍賽】中國不敵越南 有球迷打爆電視（有片）
【世界盃外圍賽】中國不敵越南 有球迷打爆電視（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款