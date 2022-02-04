【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來

北京冬奧開幕式周五（4日）晚上8時在國家體育場「鳥巢」舉行，總導演張藝謀表示，開幕式要集中表現中國的現代和未來。

央視新聞報道，張藝謀受訪時表示，經過一次次的彩排，開幕式的效果已達到預設目標，而從創作開始，就明確了要集中表現中國的現代和未來。

「2008年我們的開幕式獲得了世界的認可，這是所有人共同努力的結果，我們已經展現了五千年的璀璨文明，當然挑了幾個代表的點。（這一次）我們不要太多地表現古代文化，可以不可以展望一下現代和未來，可以不可以集中表現新時期，表現現代的中國人的這種精氣神、這種價值觀，」張藝謀續稱，他想能否讓它非常有現代藝術的感覺，時尚化，年輕一點，有活力，能否有科技含量但是又不炫技。

今天跟08年很不一樣 「更輕鬆自信」

張藝謀說，「團隊都很支持我，大家都覺得是對的。還有一個我覺得也確實需要表現，今天已經跟2008年很不一樣了。」

提到2008年奧運，張藝謀稱，第一次要震撼世界、要表現自己，要看到五千年的璀璨文化，「有了2008年之後，今天你才可以，可能放下一些東西，重新認知自己，重新看世界，你可能更輕鬆，更自信」。

他透露，雖然不穿古裝、不講5000年的故事，但冬奧開幕式的每一分鐘，都寫滿了中國文化，整體的創意和創新，體現的都是中國人的價值觀念和哲學思想，是更深層次的文化自信。「中國人的價值觀，中國人的美學觀，中國人的世界觀，中國人的生命觀、自然觀都在當中了」。

大聲向全世界講出中國故事

另外，張藝謀接受新華社專訪時稱，開幕式有很多亮點，是以前從未有過，「你有一個機會大聲地向全世界講出中國故事」。他說，開幕式傳遞了「一起向未來」的理念，傳遞全世界人們克服困難，戰勝疫情，迎接美好未來的共同價值觀。

他又透露，開幕式是雪花和冰的故事：「完全不同的雪花匯聚到北京，成為一朵人類的雪花，一朵共同的雪花。從倒計時短片到最後的點火，都講了這樣一句話。」

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責任編輯：林佩怡

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