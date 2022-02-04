北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）

北京冬奧開幕式今（4日）晚8時在國家體育場「鳥巢」舉行，國家主席主席習近平出席開幕式並宣布開幕，普京等31個國家及國際組織政要到場。在全球新冠肺炎疫情陰霾下，今屆冬奧講求簡約、安全、精彩，開幕式長約100分鐘，參演人數約3,000人，為2008年北京夏季奧運的1/5。

開幕式倒數用了中國傳統的24節氣，立春居首，接下來晴明，穀雨、立夏、小滿...當倒計時歸零，開幕式正式開始。400名表演者手持發光桿，排出一片綠色，象徵著萬物復甦，隨後形成了蒲公英團形狀，蒲公英種子飛向天空變成焰火，打出春天字樣。現場響起《我和我的祖國》樂曲，升國旗、奏國歌。

▲ 習近平宣布冬奧揭幕。

91個國家地區的代表團魚貫進場，台灣、香港代表團分別排在第11、12隊，而東道主中國則壓軸進場，由速度滑冰選手高亭宇、鋼架雪車選手趙丹持旗。北京市委書記兼冬奥组委主席蔡奇、國際奧委會（IOC）主席巴赫分別致辭，巴赫用普通話祝中國朋友新春快樂、虎年大吉，習近平就宣布北京冬奧揭幕。

隨後是奧林匹克會旗進場、演唱會歌，進入和平鴿展示環節，並由童聲合唱今屆的主題曲《雪花》。在開幕式最後一個環節，奧林匹克主火炬正式點燃。

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開幕表演及升旗：

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各代表團進場：

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總導演張藝謀談開幕式表演的設計理念，他指今屆集中展現「中國的現代和未來」，將中國文化、智慧融入開幕式的每分鐘，要年輕一點、有活力、有些科技含量，尤其還要突顯出「（中國）今天已經跟2008年很不一樣」。另外，他還將想透過表演向全球傳達「一起向未來」的理念，共同克服困難，戰勝疫情。

責任編輯：林佩怡

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