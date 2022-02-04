北京冬奧開幕 即看鳥巢盛況（多圖）

北京冬奧開幕式將於今（4日）晚8時在國家體育場「鳥巢」舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式，宣布本屆冬奧會開幕。

在全球新冠肺炎疫情陰霾下，今屆冬奧講求簡約、安全、精彩，開幕式長約100分鐘，參演人數約3000人，為08年北京夏季奧運的1/5。

開幕式倒計時用了中國傳統的24節氣，立春居首，接下來晴明，穀雨、立夏、小滿、小暑、處暑等節氣畫面也映入眼簾，進入10秒倒時，現場觀眾一同倒計時，而倒計時節奏加快，伴隨現場觀眾倒計時，大雪、冬至、小寒、大寒、立春，5、4、3、2、1，當倒計時歸零，意味冬奧正式拉開序幕。

鳥巢中心的表演者排出一片綠色，象徵著萬物復甦，生機勃勃，隨後形成了蒲公英團，同時大屏幕出現男童剪影，搭配著場內的蒲公英，隨後蒲公英騰空而起，蒲公英的種子飛向天空變成了焰火，打出了春天的字樣。現場響起了《我和我的祖國》樂曲，56個民族的代表手遞手傳遞著國旗，交給武警升旗。

升國旗、奏國歌後，大屏幕上展現出了滾滾而來的黃河之水，「黃河水」傾瀉而下，滾滾而來。河水慢慢冰凍，聚集場地上出現了一個巨大的冰立方。激光刻刀開始雕刻，每屆冬奧的舉辦地陸續出現，激光刻刀繼續雕刻，最終定格在了2022北京冬奧會，隨後從冰立方中一個冰雪五環破冰而出。

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）

開幕表演及升旗：

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各代表團進場：

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責任編輯：林佩怡

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