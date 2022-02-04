  • 14°C
香港時間 : 2022204日 (五) 22:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京冬奧開幕 即看鳥巢盛況（多圖）

社會熱點 21:09 2022/02/04

分享：

北京冬奧開幕式將於今（4日）晚8時在國家體育場「鳥巢」舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式，宣布本屆冬奧會開幕。

在全球新冠肺炎疫情陰霾下，今屆冬奧講求簡約、安全、精彩，開幕式長約100分鐘，參演人數約3000人，為08年北京夏季奧運的1/5。

開幕式倒計時用了中國傳統的24節氣，立春居首，接下來晴明，穀雨、立夏、小滿、小暑、處暑等節氣畫面也映入眼簾，進入10秒倒時，現場觀眾一同倒計時，而倒計時節奏加快，伴隨現場觀眾倒計時，大雪、冬至、小寒、大寒、立春，5、4、3、2、1，當倒計時歸零，意味冬奧正式拉開序幕。

鳥巢中心的表演者排出一片綠色，象徵著萬物復甦，生機勃勃，隨後形成了蒲公英團，同時大屏幕出現男童剪影，搭配著場內的蒲公英，隨後蒲公英騰空而起，蒲公英的種子飛向天空變成了焰火，打出了春天的字樣。現場響起了《我和我的祖國》樂曲，56個民族的代表手遞手傳遞著國旗，交給武警升旗。

升國旗、奏國歌後，大屏幕上展現出了滾滾而來的黃河之水，「黃河水」傾瀉而下，滾滾而來。河水慢慢冰凍，聚集場地上出現了一個巨大的冰立方。激光刻刀開始雕刻，每屆冬奧的舉辦地陸續出現，激光刻刀繼續雕刻，最終定格在了2022北京冬奧會，隨後從冰立方中一個冰雪五環破冰而出。

【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）

開幕表演及升旗：

    點擊圖片放大
    +19
    +18

各代表團進場：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
冬季奧運 習近平 文娛藝術 中國

下一篇文章

【虎年2022】年初六大掃除送窮神 還要做這件事保健康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」成奧運村明星 它是什麼來頭？（組圖）
【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」成奧運村明星 它是什麼來頭？（組圖）
【世界盃外圍賽】中國不敵越南 有球迷打爆電視（有片）
【世界盃外圍賽】中國不敵越南 有球迷打爆電視（有片）
立春民間習俗多 中醫談養生5大貼士 要這樣做保護陽氣
立春民間習俗多 中醫談養生5大貼士 要這樣做保護陽氣
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
【虎年2022】年初三習俗話你知 赤口不宜拜年 還不吃這個
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款