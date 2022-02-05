【北京冬奧】從「大火」變「微火」 張藝謀解釋「不點」主火炬緣由

北京冬奧會昨日開幕，主火炬在國家體育場鳥巢顛覆性的亮相引起熱議。總導演張藝謀介紹，這次點火的形式是一次改革，清晰傳達了低碳環保的理念。

中國青年報報道，張藝謀介紹，點火不能用電、不能用光，不能用任何東西代替，所以用光的方案被否決了。這是一種古典的傳統，是隔空點火，我的火跟你的火沒挨著，那都不算。此外，跑道旁常有火種燈跟隨，萬一火炬意外熄滅，需用火種燈點燃。

▲ 北京冬奧點燃主火炬

「微火」方案差點被否

張藝謀團隊隨後才設計出顛覆式的「微火」方案。由於北京提出用清潔氫能源做燃料，這次國際奧委會同意了。但說到把火做小，奧組委有些猶豫，他們表示，奧運之火就是要熊熊燃燒，不能因為低碳改變百年傳統。

北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）

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北京冬奧組委的高層認可低碳的理念，北京冬奧組委領導要求，一定要去做國際奧委會的工作。由於歐洲疫情不斷升級，與國際奧委會唯一溝通方式郵件信使停了。北京冬奧組委決定派人去一趟國際奧委會總部瑞士洛桑，說服「甲方」接受那個大膽的方案。

在第一天的會議上，張藝謀說，「我們希望能對點火的實際形式做一次改革。」張藝謀專門錄了一段視頻，幾分鐘，向國際奧委會闡釋微火的創意及背後的理念。

▲ 開幕式

張藝謀記得，國際奧委反復問了他很多遍：你確定嗎？最終經過慎重的內部討論，國際奧委會說，盡管這次與歷屆有很大的不同，「但是我們支持北京冬奧組委的做法。」張藝謀松了口氣，「他們說只要有火就行」。

張藝謀說，這次點火方式清晰傳遞了低碳環保的理念，它會成為奧運會歷史上一個經典的瞬間。此後的奧運會，如果想做一次低碳環保的實驗，請參照北京冬奧。

這次開幕式最大的創新是點火方式和火炬台設計，可謂百年奧運史上前所未有：將熊熊燃燒的奧運之火，幻化成雪花般聖潔、靈動的小火苗。

責任編輯：李冰琪