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中國駐加拿大使館駁加總理涉華言論：冬奧不是搞政治操弄的舞台

國情動向 12:01 2022/02/05

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中國駐加拿大使館發言人2月4日就加總理特魯多涉北京冬奧會錯誤聲明發表談話，再次強調，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。

使館發言人說，特魯多當天就2022年北京冬奧會開幕發表聲明，在為加運動員鼓勁加油的同時，卻聲稱對所謂「中國侵犯人權的報道嚴重關切」，公然基於謊言和虛假信息將體育政治化，違背《奧林匹克憲章》特別是「體育運動政治中立」原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

加拿大總理特魯多

發言人表示，中國人權狀況怎麽樣，中國人民最有發言權。中國創造了尊重和保障人權的偉大奇跡，成功走出了一條中國特色的人權發展道路，給中國人民帶來了實實在在的利益。例如新疆地區的人權就得到了非常好的保障。目前新疆社會大局持續穩定向好、經濟實現高質量發展、脫貧攻堅取得全面勝利、人民生活明顯改善、民族團結更加鞏固、宗教領域和睦和順。

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發言人強調，一屆成功精彩的奧運會需要的是冬奧大家庭的共同努力，而不取決於個別國家是否派「外交代表」出席。加拿大等一小撮西方國家一再拿冬奧會做文章，大搞政治操弄，企圖幹擾北京冬奧會順利進行，其行徑不得人心，註定失敗。

責任編輯：李冰琪

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