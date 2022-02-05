【內地疫情】內地昨增9宗本土確診 其中廣東佔6宗

北京冬奧4日開幕當天，內地本土新冠肺炎確診病例也降至個位數達9宗，為近兩個多月來最低。

據國家衛健委通報，4日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例27宗。其中境外輸入病例18宗，本土病例9宗。當天本土病例分別為：廣東6宗，其中深圳2宗、惠州2宗、雲浮2宗；天津2宗，均在河北區；北京1宗，在豐台區。

此外，今日深圳暫停全市線下校外培訓服務和校外託管服務。

內媒《健康時報》指出，包括：浙江杭州、北京、廣東深圳、浙江寧波、內蒙古滿洲里等地，在這波疫情中都出現疑似「物傳人」感染事件。其中，北京有確診者發病前曾接觸國際郵件，深圳上個月一名感染Delta病毒的確診者則為從事國際貨物供應鏈工作，確診前曾有境外物品接觸史。

對於新冠病毒是否真能「物傳人」？南方醫科大學公共衛生學院教授趙衛稱，早在2020年10月17日在青島暴發的疫情中，中國疾病預防控制中心就明確從冷鏈運輸的鱈魚外包裝袋上，分離培養出新冠病毒，而且有比較明確的活的新冠病毒感染人的證據。

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「物傳人」需滿足三條件

趙衛指出，這也是在國際上首次證實通過冷鏈運輸的物品「物傳人」，有了明確證據。這項研究還發表在《中國科學院院刊》上，經過科學家論文評審。

但趙衛解釋，我們看到的報導都是說物品核酸陽性，這不代表物品的表面一定有活的病毒。因為當病毒存在於物體表面，一段時間後就會失去活力，但病毒的核酸依然存在。

趙衛表示，陽性物品的病毒如果要傳染給人，造成人出現臨床症狀，至少需要滿足三個條件：

一、要有傳染源，亦即物體表面的病毒一定是活的病毒，而不是病毒的「屍體」；

二、要有合適的傳播途徑。病毒必須通過正確的傳播途徑進入人體，對新冠病毒來說就是通過呼吸道進入人體；

三、要有易感人群，也就是接觸的人必須沒有免疫力。

責任編輯：李冰琪