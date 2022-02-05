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浙江問卷調查生三孩每月補貼一千 網友諷刺都不夠養寵物

社會熱點 14:43 2022/02/05

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浙江春節期間在全省範圍內開展了一項名為「3歲以下嬰幼兒養育成本」調查問卷，其中問題包括「假設政府每個月給生二孩/三孩（自出生後至3歲）補貼1000元（人民幣，下同）是否願意生育二孩/三孩」等。

根據澎湃新聞報道，公開資料顯示，為深入了解3歲以下嬰幼兒養育成本，為下一步制定相關生育政策提供科學支撐，根據浙江省發改委要求，浙江省衛生健康委婦幼處製作了《浙江省3歲以下嬰幼兒養育成本調查問卷》，發放「問卷星鏈接」開展調查。調查對象是浙江省內3歲以下嬰幼兒的父母，截止日期為本月8日。

這份問卷設置的問題包括「假設政府每個月給生二孩/三孩補貼1000元（自出生後至3歲），您是否願意生育二孩/三孩？」、「2021年，夫妻雙方接受其他來源的經濟支持（如來自嬰幼兒祖輩的支持）金額」等。

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問卷還向被調查者了解2021年平均每月為嬰幼兒購買食物、營養補充劑、生活用品、家用設施的花費，並設置了母親生完孩子做月子期間的照護選擇、嬰幼兒父母祖輩等人平均每天照護時間等問題。

海南四川也有開展問卷調查

此外，海南省衛健委近期也在進行生育政策調查問卷。在生育補貼方面，海南設置的問題是「假設政府每個月給生二孩/三孩補貼500元（自出生後至3歲），您是否願意生育二孩/三孩？」

去年7月，四川省攀枝花市在中國率先為生二孩、三孩的家庭發放育兒補貼，每月每孩發放500元育兒補貼金，直至孩子3歲。也就是說，從二孩開始，每個孩子可領取共1.8萬元的補貼金。

攀枝花此舉迅速引發熱議。公開報道顯示，到2021年底，攀枝花市申報701戶家庭，其中650戶家庭符合發放標準，擬於2022年一季度發放補貼金。

網友諷刺還不夠養寵物

網友評論

責任編輯：李冰琪

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