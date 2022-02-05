【普京訪華】 樂玉成：中俄簽署近20份合作文件 兩國關係上不封頂

國家主席習近平4日與俄羅斯總統普京舉行會談後，外交部副部長樂玉成表示，普京此行中俄簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深、走實奠定堅實基礎。他以「上不封頂，不斷攀登新高」形容兩國關係，並稱習普兩人在會談中還重申，任何損害中俄利益、離間中俄關係的圖謀都註定失敗。

外交部官網5日發布了新聞稿，樂玉成稱，本次中俄元首會晤非常成功。近年來，習近平已經與普京會晤38次，通電話和往來函電逾百次，無論在交往次數上，還是交流深度、廣度、溫度上，在大國領導人之間都絕無僅有。

▲ 國家主席習近平會見俄羅斯總統普京

他說，習近平和普京無論在交往次數上，還是交流深度、廣度、溫度上，在大國領導人之間都絕無僅有。從此次會晤中可以看到兩國元首間越來越濃、越來越深的個人友誼，更是他們為發展新時代中俄關係謀篇布局、親力親為的領袖風範。

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樂玉成：中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站

樂玉成表示，中俄元首此次實現了兩年多來的首次線下會晤，內容豐富、成果豐碩。雙方堅定支持彼此維護本國核心利益，一致同意發揮兩國關係政治優勢，推動全方位務實合作取得更多成果。兩國元首發表《中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場，對新形勢下完善全球治理體系將產生重要而深遠的影響。聲明成為此次會晤最重要政治成果。兩國在此訪框架內簽署涵蓋經貿、投資、能源、體育等領域近20份合作文件，為雙邊務實合作進一步走深走實奠定堅實基礎。

▲ 副外長樂玉成會談後見傳媒

樂玉成還表示，中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站。對推動務實合作，中俄不尚空談，堅決行動，而且是高能、高效的行動。面對深刻複雜演變的國際形勢，習近平強調，中俄要矢志不渝深化背靠背戰略協作，肩並肩維護國際公平正義。普京強調俄中關係戰略意義空前凸顯，俄方堅定支持中方維護本國核心利益的正當立場，願同中方進一步密切戰略溝通協作，繼續深化各領域合作。兩國元首在會談中重申，任何損害中俄利益、離間中俄關係的圖謀都註定失敗。兩國元首還就共同關心的國際和地區熱點問題深入對表，一致同意繼續踐行真正多邊主義，采取務實行動落實全球發展倡議，在抗擊疫情、提振經濟、應對氣候變化等國際社會急難愁盼的問題上展現大國作為，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

樂玉成最後說，兩國元首在會談時還正式宣布啟動中俄體育交流年。這是兩國共同舉辦的第八個國家級主題年，將開創兩國民心相通新境界。可以預見，明後兩年，體育將成為中俄民間交往中最活躍的元素，體育精神將成為中俄關係持續健康發展最鮮明的象征。

責任編輯：李冰琪