【北京冬奧】二十四節氣倒計時驚艷開場 張藝謀：這個創意想了兩年才想到

北京冬奧昨日晚開幕，開幕前24節氣倒計時方式驚艷亮相。總導演張藝謀說，這個創意想了近2年。

在二十四節氣的流轉中，倒計時從「雨水」開始，到「立春」落定，2022年北京冬奧會開幕式正式拉開大幕，滿目綠色在鳥巢中央湧動滋長。整個過程一氣呵成，充滿了令人激動神往的生命力，體現了中國傳統文化。

【冬奧24節氣倒計時視頻】

張藝謀說，「我們把差不多的兩年時間用在了創意上，討論各種各樣的東西。」倒計時正是其中重要的一環。2008年奧運會開幕式上，2008位演員擊缶倒計時的種種畫面，在無數人心中留下了深刻的印象，但今年，冬奧會開幕式決定不采用「人海戰術」。

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今年2月4日正好也是24節氣中的立春，張藝謀認為特別巧，所以決定倒計時也從24開始倒數。張藝謀介紹，倒計時不管采用什麽形式，它要處理的都是數字到來的臨近感。

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他續指，一般來說，倒計時都會從60開始，比如2008年奧運會開幕式，也有些從30或10開始。從24開始倒數，向全世界介紹中國的二十四節氣、是一種古老的關於歲月的算法，把中國文化進行一次普及。也讓開幕式從第一秒鐘起，就有中國文化的定義。

責任編輯：李冰琪