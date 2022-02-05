  • 16°C
香港時間 : 2022205日 (六) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京冬奧】二十四節氣倒計時驚艷開場 張藝謀：這個創意想了兩年才想到

社會熱點 17:09 2022/02/05

分享：

北京冬奧昨日晚開幕，開幕前24節氣倒計時方式驚艷亮相。總導演張藝謀說，這個創意想了近2年。

在二十四節氣的流轉中，倒計時從「雨水」開始，到「立春」落定，2022年北京冬奧會開幕式正式拉開大幕，滿目綠色在鳥巢中央湧動滋長。整個過程一氣呵成，充滿了令人激動神往的生命力，體現了中國傳統文化。

【冬奧24節氣倒計時視頻】

張藝謀說，「我們把差不多的兩年時間用在了創意上，討論各種各樣的東西。」倒計時正是其中重要的一環。2008年奧運會開幕式上，2008位演員擊缶倒計時的種種畫面，在無數人心中留下了深刻的印象，但今年，冬奧會開幕式決定不采用「人海戰術」。

【北京冬奧】從「大火」變「微火」 張藝謀解釋「不點」主火炬緣由

北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）

今年2月4日正好也是24節氣中的立春，張藝謀認為特別巧，所以決定倒計時也從24開始倒數。張藝謀介紹，倒計時不管采用什麽形式，它要處理的都是數字到來的臨近感。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

他續指，一般來說，倒計時都會從60開始，比如2008年奧運會開幕式，也有些從30或10開始。從24開始倒數，向全世界介紹中國的二十四節氣、是一種古老的關於歲月的算法，把中國文化進行一次普及。也讓開幕式從第一秒鐘起，就有中國文化的定義。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
2022/02/04
【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
【北京冬奧】美國雪橇運動員冬奧村跟AI學中國功夫
2022/02/04
【北京冬奧】美國雪橇運動員冬奧村跟AI學中國功夫
北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）
2022/02/04
北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）
【北京冬奧】從「大火」變「微火」 張藝謀解釋「不點」主火炬緣由
今日
【北京冬奧】從「大火」變「微火」 張藝謀解釋「不點」主火炬緣由
中國駐加拿大使館駁加總理涉華言論：冬奧不是搞政治操弄的舞台
今日
中國駐加拿大使館駁加總理涉華言論：冬奧不是搞政治操弄的舞台

你可能感興趣

【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
18:12 2022/02/04
【北京冬奧】總導演張藝謀談開幕式：表現中國的現代和未來
【北京冬奧】美國雪橇運動員冬奧村跟AI學中國功夫
18:47 2022/02/04
【北京冬奧】美國雪橇運動員冬奧村跟AI學中國功夫
北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）
22:49 2022/02/04
北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）
北京 導演 演員 奧運會 張藝謀 文娛藝術 中國

下一篇文章

浙江問卷調查生三孩每月補貼一千 網友諷刺都不夠養寵物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【虎年2022】年初四撞正立春 禁忌話你知
【虎年2022】年初六大掃除送窮神 還要做這件事保健康
【虎年2022】年初六大掃除送窮神 還要做這件事保健康
【北京冬奧】從「大火」變「微火」 張藝謀解釋「不點」主火炬緣由
【北京冬奧】從「大火」變「微火」 張藝謀解釋「不點」主火炬緣由
北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）
北京冬奧盛大開幕 習近平及多國政要出席（多圖）
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【北京冬奧】北京冬奧今晚開幕 這些亮點不容錯過（組圖）
【虎年2022】年初五迎財神 5大禁忌話你知
【虎年2022】年初五迎財神 5大禁忌話你知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款