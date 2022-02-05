【中美角力】美眾院通過《美國競爭法》 抗衡中國

美國眾議院2月4日通過了一項數千億美元的法案《美國競爭法案》，旨在提高美國對中國的競爭力，並促進美國半導體製造業發展。

眾議院以222票支持、210票反對通過了《2022年美國競爭法案》(America competition Act of 2022)。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容法案有助美國製造業。

據路透報道，該法案包括修改美國的貿易規則，以抵消中國扭曲市場的貿易行為的影響，包括加強反傾銷規則。

該法案內容亦有，520億美元用於補貼半導體製造以及汽車和電腦用關鍵部件的研究，還將在未來六年內投入450億美元，以緩解加劇短缺的供應鏈問題。

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除了提高美國的競爭力，法案內容同時提出撥款40億美元協助失業率比全國水平高的社區、105億美元用於各州份庫存藥物及醫療設備，以及投資80億美元，援助發展中國家應對氣候變化等。

▲ 美眾議院通過加強抗衡中國法案

不過，眾議院通過的版本與參議院版本有很大分歧，雙方要商議共同版本後，再作表決後方才交至總統拜登簽署落實。

此外，同日美國總統拜登於宣布延長特朗普時期的進口太陽能板關稅四年，對此，中國商務部5日回應，美國該舉不僅無助美國內部產業健康發展，還扭曲了太陽能作為新能源產品正常的國際貿易秩序，並呼籲美國採取切實行動共同應對氣候變化與維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

責任編輯：李冰琪