  • 16°C
香港時間 : 2022205日 (六) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美眾院通過《美國競爭法》 抗衡中國

國情動向 18:04 2022/02/05

分享：

美國眾議院2月4日通過了一項數千億美元的法案《美國競爭法案》，旨在提高美國對中國的競爭力，並促進美國半導體製造業發展。

眾議院以222票支持、210票反對通過了《2022年美國競爭法案》(America competition Act of 2022)。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容法案有助美國製造業。

據路透報道，該法案包括修改美國的貿易規則，以抵消中國扭曲市場的貿易行為的影響，包括加強反傾銷規則。

該法案內容亦有，520億美元用於補貼半導體製造以及汽車和電腦用關鍵部件的研究，還將在未來六年內投入450億美元，以緩解加劇短缺的供應鏈問題。

【中美角力】華府據報修訂規則 應對TikTok潛在安全風險

美稱關鍵芯片庫存不足5天 眾院推對華競爭及支持國內芯片法案

除了提高美國的競爭力，法案內容同時提出撥款40億美元協助失業率比全國水平高的社區、105億美元用於各州份庫存藥物及醫療設備，以及投資80億美元，援助發展中國家應對氣候變化等。

美眾議院通過加強抗衡中國法案

不過，眾議院通過的版本與參議院版本有很大分歧，雙方要商議共同版本後，再作表決後方才交至總統拜登簽署落實。

此外，同日美國總統拜登於宣布延長特朗普時期的進口太陽能板關稅四年，對此，中國商務部5日回應，美國該舉不僅無助美國內部產業健康發展，還扭曲了太陽能作為新能源產品正常的國際貿易秩序，並呼籲美國採取切實行動共同應對氣候變化與維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中美貿易戰】世貿裁定 中國可對6.45億美元美國貨徵報復性關稅（第二版）
2022/01/27
【中美貿易戰】世貿裁定 中國可對6.45億美元美國貨徵報復性關稅（第二版）
【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧（更新版）
2022/01/27
【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧（更新版）
【中美角力】美建議中國改變對外交官隔離要求 京回應（更新版）
2022/01/28
【中美角力】美建議中國改變對外交官隔離要求 京回應（更新版）
秦剛向美媒「特別強調」：台灣是中美間最大火藥桶
2022/01/29
秦剛向美媒「特別強調」：台灣是中美間最大火藥桶
【中美角力】華府據報修訂規則 應對TikTok潛在安全風險
2022/02/04
【中美角力】華府據報修訂規則 應對TikTok潛在安全風險

你可能感興趣

【中美貿易戰】世貿裁定 中國可對6.45億美元美國貨徵報復性關稅（第二版）
18:10 2022/01/27
【中美貿易戰】世貿裁定 中國可對6.45億美元美國貨徵報復性關稅（第二版）
【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧（更新版）
16:27 2022/01/27
【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧（更新版）
【中美角力】美建議中國改變對外交官隔離要求 京回應（更新版）
16:21 2022/01/28
【中美角力】美建議中國改變對外交官隔離要求 京回應（更新版）
拜登 中華人民共和國商務部 新能源 佩洛西 關稅 競爭條例 美國眾議院 美國 中國

下一篇文章

【普京訪華】 樂玉成：中俄簽署近20份合作文件 兩國關係上不封頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【普京訪華】習近平晤普京 談能源、科技、金融合作
【普京訪華】習近平晤普京 談能源、科技、金融合作
【北京冬奧】佩洛西呼籲美運動員 勿冒險惹怒中國政府
【北京冬奧】佩洛西呼籲美運動員 勿冒險惹怒中國政府
中俄外長會晤 美警告俄羅斯：與華關係更緊密 無法彌補侵烏後果
中俄外長會晤 美警告俄羅斯：與華關係更緊密 無法彌補侵烏後果
中國駐加拿大使館駁加總理涉華言論：冬奧不是搞政治操弄的舞台
中國駐加拿大使館駁加總理涉華言論：冬奧不是搞政治操弄的舞台
習近平普京將會晤 冬奧之約藏中俄與美角力
習近平普京將會晤 冬奧之約藏中俄與美角力
【北京冬奧】解放軍團長任火炬手 印度不派外交官出席冬奧開幕
【北京冬奧】解放軍團長任火炬手 印度不派外交官出席冬奧開幕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款