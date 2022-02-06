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發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落

經濟脈搏 14:49 2022/02/06

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國家發展改革委今日（6日）表示，去年中國物價總體運行在合理區間，今年物價保持平穩運行具有堅實基礎，預計居民消費價格指數（CPI） 延續溫和上漲態勢，工業生產者出廠價格指數（PPI）漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。

發改委官方微信刊文稱，展望2022年，外生的疫情衝擊可能逐步減弱，價格運行有望更多取決於經濟內生因素。從國際看，全球高通脹可能還將維持一段時間，但隨著主要經濟體貨幣政策轉向、供需缺口趨於收窄，國際大宗商品價格繼續大幅上漲動能不足，通脹壓力有望邊際減弱。

從國內看，中國經濟持續恢復發展，工農業產品和服務供給充裕，糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供應充足，煤炭、油氣等基礎能源保障有力，有效應對市場價格異常波動的能力顯著增強。

中國1月製造業PMI回落 需求疲弱經濟下行壓力仍較大

路透：中證監與外資金融公司高管開會 以消除經濟疑慮

去年CPI全年溫和上漲 PPI由降轉漲

發改委指出，2021年，受極度寬松政策、產業鏈供應鏈紊亂、能源供應緊張等影響，國際大宗商品價格大幅上漲，全球低通脹環境發生明顯改變，一些經濟體已表現出不同程度的「通脹」現象。

2021年中國CPI前低後穩，全年溫和上漲，11月份達到年內高點2.3%，12月份回落至1.5%，全年平均上漲0.9%，漲幅比上年回落1.6個百分點。

發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落

PPI衝高回落，全年由降轉漲。2021年，受全球經濟復蘇、流動性泛濫、供給瓶頸、極端天氣等周期性、結構性、階段性因素疊加影響，國際大宗商品價格普遍明顯上漲，部分品種價格創歷史新高，原油、煤炭、鐵礦石、鋼材、銅、鋁全年平均價格上漲35%～80%。

受此影響，PPI從1月份0.3%快速上行至10月份年內高點13.5%，隨著國家保供穩價政策措施效果顯現，11、12月份分別回落至12.9%和10.3%，全年平均由上年下降1.8%轉為上漲8.1%。

國家發展改革委有關負責人日前表示，當前宏觀調控要突出穩字當頭，宏觀政策要穩健有效。保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，提高前瞻性、針對性、有效性，把握好政策的節奏、力度和重點，著力穩定宏觀經濟大盤。

責任編輯：李冰琪

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