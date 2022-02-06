【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次

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人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口
2022年內地各地頻出穩樓市政策，據中原地產研究中心昨日公佈的數據顯示，2022年1月份，中國各地出台的房地產相關政策超過66次，其中多以公積金政策寬松、人才租購房補貼等支持性政策為主。這是多月來中國房地產相關政策出台最為密集的時段，比2021年1月份上漲57%。
2022年開年以來，中國房地產相關調控政策延續了去年四季度的政策方向。中原地產首席分析師張大偉表示，近期「穩樓市」信號頻發，主要有三大特征：
一是，中央重申「房住不炒」，堅持穩地價、穩房價、穩預期的「三穩」目標。
去年年末的中央經濟工作會議重申「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，提及支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。在全國住房和城鄉建設工作會議上，住建部提到了2022年8項工作內容，其中，「加強房地產市場調控」放在第一的位置。房地產政策基調保持連續性和穩定性。
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二是，信貸政策逐漸緩和，推動預期走穩。
去年12月的全面降準之後，2022年開年又現降息，偏緊房地產金融環境有所松動。盡管房貸利率參考的5年期LPR(貸款市場報價利率)降息僅5個基點，但受此提振，購房需求開始扭轉下降趨勢，出現企穩跡象。多地房貸放款也明顯加快。
三是，地方頻出穩樓市政策，公積金、購房補貼等政策力度加大。
1月18日，四川省自貢市住房公積金管理中心發布新政，其中提及放寬住房套數認定，實行「只認貸不認房」。既無住房公積金貸款記錄又無尚未完清的住房商業貸款，按首套房貸款政策執行。
此外，據中泰證券研報統計，截至1月23日，湖南株洲、廣西南寧、河北保定、廣西玉林、湖南馬鞍山等18個城市或市區出臺房地產相關支持政策，主要措施包括提供人才或三孩家庭購房補助、放寬落戶限製、下調公積金首付比例。
這些支持政策並未帶來樓市反彈。據中指研究院統計，2022年1月，百強房企拿地總額837億元人民幣，按年下降62.6%。易居研究院智庫中心發布的一份報告顯示，今年1月前23天，全國百城新建商品住宅成交面積為1757萬平方米，按月下跌20%，按年跌44%。政策暖意傳遞到市場端尚需時日。
責任編輯：李冰琪
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