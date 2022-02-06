人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口

繼去年兩次全面降準後，中央人民銀行（人行）又於今年1月加大公開市場操作力度，逆回購、中期借貸便利、常備借貸便利利率均有所下行。專家預計，一季度也將成為包括貨幣政策在內不少宏觀政策的操作窗口。

對於春節後的市場流動性情況，專家指出，雖然春節後人行逆回購資金到期自然收回，但由於現金大量回籠會使得銀行體系流動性總量大幅增加，而且節後首周國債到期量比較大，也會增加一些流動性，因此總體上看流動性供給是相對較多的，市場資金面會比節前更加寬松，這也是歷年春節後比較常見的情況。

市場人士預計，春節後人行也會延續前期操作思路，繼續靈活運用公開市場操作等貨幣政策工具保持流動性合理充裕，充分滿足市場合理的流動性需求。

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貨幣政策應從3方面發力

對於下一步貨幣政策如何發力，人行副行長劉國強表示，一是保持總量穩定增長。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

二是促進結構穩步優化。創新和運用好結構性貨幣政策工具，做好「加法」，繼續加大對小微企業、科技創新、綠色發展的信貸支持。

三是推動企業融資成本穩中有降。繼續發揮LPR改革的效能，切實維護存款市場的競爭秩序，穩定銀行負債成本，推動企業特別是小微企業綜合融資成本穩中有降。

責任編輯：李冰琪

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