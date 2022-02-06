春節國內出遊2.51億人次按年減少2%  電影票房超60億居影史第二

內地春節假期今日結束。根據文化和旅遊部數據中心測算，2022年春節假期7天，全國國內旅遊出遊2.51億人次，按年減少2%。春節票房已超60億（人民幣，下同），超越疫前居影史第二。

央視新聞報道，今年春節出行人數，按可比口徑恢復至2019年春節假日同期的73.9%；實現國內旅遊收入2891.98億元，收入按年減少3.9%，恢復至2019年春節假日同期的56.3%。

三四線城市今年受追捧

具體來看，由於「返鄉過年」和就地旅行兩大主基調並行，今年春節三四線城市今年受追捧。

攜程發布《2022年春節旅遊總結報告》顯示，截至2月5日，春節期間，來自三線、四線、五線城市的住宿客群占比按年增長13%，較2019年春節期間增長34%。定單量按年增長30%。在小鎮青年返鄉過年的同時，鄉村酒店的定單量較去年春節期間增長1倍以上。

此外，途牛旅遊網數據顯示,今年春節假期，高星品質酒店、主題樂園酒店預訂量按年上漲53%，部分城市近郊的星級度假酒店更是一房難求。

▲ 春節國內遊2.5億人次

春節檔票房超60億元 居影史春節檔第二

電影票房方面，據燈塔專業版數據顯示，截至2月6日19時51分，2022春節檔新片（含預售）總票房已突破60億，該數字超過2019春節檔總票房59.05億，目前位列中國影史春節檔總票房第二。

▲ 春節票房超60億

目前票房前三名為︰《長津湖之水門橋》25.20億；《這個殺手不太冷靜》13.79億；《奇跡•笨小孩》6.79億。

責任編輯：李冰琪