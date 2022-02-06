布林肯亞洲之行在即 中國議題料成焦點

美卿布林肯周一（7日）起展開亞洲之行，將出席美日印澳「四方安全對話」（Quad），還會與南韓、部分太平洋島國的領導人會面，料重點討論中國議題。

美國國務院公布的行程，布林肯會以澳洲為首站，出席9日至12日舉行的「四方安全對話」，討論一系列雙邊及全球事務。他隨後轉到斐濟，會見部分太平洋島國的領導人，探討災害援助、氣候變化，以及促進地區民主團結等議題。他最後返回夏威夷，在當地接見日韓兩國外長，尋求在朝鮮半島問題上深化合作。

一名美國官員透露，拜登政府計劃與盟友啟動一項新的太平洋島嶼倡議，將結合區域國家，「因應氣候、海洋和交通問題等」。美國還打算與馬紹爾群島等3個太平洋島國達成協議，促進美國軍事准入。白宮印太事務協調官坎貝爾不久前稱，太平洋或是全球最可能出現「戰略意外」的地區，美國地區工作做得不夠。

路透社引述政策人士分析，在烏克蘭危機加劇之際，布林肯仍決定出訪亞洲，目的在於向地區國家表示支持，並表明抗擊中國不斷擴大的影響力仍是美方的優先要務。中國外交部曾多次警告，任何地區合作機制不應針對或損害第三方利益，搞封閉排他的「小圈子」沒有出路，有關國家應多做有利地區團結的事。

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責任編輯：陳建錫