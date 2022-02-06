【北京冬奧】單板滑雪新星蘇翊鳴晉決賽 徐克送祝福

北京冬奧單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽今日（6日）展開爭奪，中國17歲小將蘇翊鳴在第一輪發揮完美，一舉滑出86.80分的高分，最終以資格賽第一強勢晉級決賽。賽前，導演徐克為曾參演《智取威虎山》的蘇翊鳴錄製影片，預祝他獲得好成績。

蘇翊鳴今日迎來冬奧賽場首秀，這也是中國隊首次參加坡面障礙技巧項目的角逐。坡面障礙技巧賽並非蘇翊鳴的主項，此前他在該項目的最好成績，是在本賽季的世界盃卡爾加里站獲得第六名。不過，在資格賽的第一次滑行中，蘇翊鳴的表現無可挑剔，憑藉高難度的1620動作，拿下86.80的高分，在30名參賽選手中排名第一位，最終成功晉級決賽。

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來自吉林的蘇翊鳴4歲開始學習滑雪，除了單板滑雪運動員之外，他還有另外一個身份——演員。蘇翊鳴曾參演徐克指導，張涵予、梁家輝主演的《智取威虎山》，在劇中飾演精通滑雪的「小栓子」。當時攝制組是在網上看到他的滑雪視頻，才決定讓他出演。在蘇翊鳴比賽前，徐克導演等當年的電影製作人也紛紛發布影片，祝賀他取得好成績。

作為本屆冬奧會備受期待的新星，蘇翊鳴身兼坡面障礙技巧與大跳台兩項。單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽將於明日（7日）中午12時舉行，按照資格賽排名倒序排列，蘇翊鳴將在最後一位出場。

責任編輯：易燕丹

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