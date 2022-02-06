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【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台

社會熱點 22:42 2022/02/06

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歸化中國的18歲華裔混血運動員谷愛凌（Eileen Gu），是本屆冬奧備受關注的運動員。作為中國滑雪史上首位入籍運動員，谷愛凌將於多個賽事衝金，並於7日在自由式滑雪大跳台資格賽中進行冬奧首戰。

生於美國三藩市的谷愛凌，母親谷燕來自北京，父親為美國人。她在2019年6月透過社交媒體宣布改披中國隊戰袍。 

谷愛凌出戰自由式滑雪大跳台、坡面障礙技巧和U型場地3個項目，外界預測她將是橫掃3金的大熱，主要對手包括同樣參與3個項目的愛沙尼亞名將凱莉．希爾達魯（Kelly Sildaru）。賽前谷愛凌表示，「非常期待自己的冬奧會表現。」

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加強大跳台訓練量

至於7日出戰的大跳台，原本並非谷愛凌的主項。由於谷愛凌體形較輕，在大風天氣下影響較大，她此前亦曾多次表示大跳台比賽時內心會有些懼怕，擔心大風破壞身體重心，出現嚴重的失誤甚至受傷。

然而，出於對滑雪的熱愛和骨子裡的冒險精神，谷愛凌在北京冬奧會開幕前的一個賽季裡加大大跳台項目的訓練量，並成功在比賽中完成了正滑後空翻2周轉體1440度這一高難度動作，這也是女子大跳台目前的最高難度。

近日，谷愛凌在社交平台發布訓練短片，畫面顯示，她輕松完成1440空轉，並表示非常期待明天的自由式滑雪大跳台資格賽。

責任編輯：易燕丹

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