A股虎年首個交易日迎「開門紅」 滬深兩市半日成交額超5000億（第二版）

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管濤：人民幣匯率料續走強但動能減弱
A股虎年首個交易日（7日）迎開門紅，三大指數齊升，創業板漲超2%。基建股、油氣股走強。
11:35更新早市收盤
滬指早盤收報3425.52點，漲1.91%，成交額2368億元（人民幣，下同）；深成指早盤收報13467.08點，漲1.04%，成交額3169億元。創業板指早盤收報2922.85點，漲0.48%，成交額1165億元。滬深兩市成交額突破5000億元。
板塊方面，油氣、鋰礦、新能源汽車、風電、芯片、基建板塊高漲，冬奧會概念火熱。
油氣股持續走強，中國石油大漲近8%，中海油服、中曼石油、中油工程、貝肯能源等多股封板，潛能恒信漲超16%。
中國國家發展改革委有關負責人日前接受新華社采訪時表示，當前宏觀調控要突出穩字當頭，宏觀政策要穩健有效。保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，提高前瞻性、針對性、有效性，把握好政策的節奏、力度和重點，著力穩定宏觀經濟大盤。
此外，據《上海證券報》報道，圍繞首季強勢「開門紅」工作目標，多地推出一系列舉措，拿出真金白銀，從鼓勵企業連續生產、支持企業擴產增效、保障項目穩崗留工等方面，為春節期間重大項目不停工保駕護航。
責任編輯：李冰琪
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