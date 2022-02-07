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A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）

經濟脈搏 15:25 2022/02/07

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A股虎年首個交易日（7日）迎開門紅，開市三大指數齊升，收市滬指漲超2%，基建和能源板塊領漲。

15:16更新收市情況

滬指收漲2.03%，深成指漲0.96%，創業板指漲0.31%。個股呈現普漲態勢，兩市近3500股飄紅，成交也有所放量，今日達8231億元。（人民幣，下同）

三大股指早盤高開，盤初一度集體漲超2%，隨後走勢出現分化，滬指高位強勢震蕩，創業板午後一度翻綠。

板塊方面，油氣、鋰礦、新能源汽車、風電、芯片、基建板塊高漲，冬奧會概念火熱。

發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落

A股收爐 滬指跌1% 牛年累挫8%

油氣股持續走強，中國石油大漲近8%，中海油服、中曼石油、中油工程、貝肯能源等多股封板，潛能恒信漲超16%。

A股基建股走強

中國國家發展改革委有關負責人日前接受新華社采訪時表示，當前宏觀調控要突出穩字當頭，宏觀政策要穩健有效。保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，提高前瞻性、針對性、有效性，把握好政策的節奏、力度和重點，著力穩定宏觀經濟大盤。

此外，據《上海證券報》報道，圍繞首季強勢「開門紅」工作目標，多地推出一系列舉措，拿出真金白銀，從鼓勵企業連續生產、支持企業擴產增效、保障項目穩崗留工等方面，為春節期間重大項目不停工保駕護航。

責任編輯：李冰琪

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