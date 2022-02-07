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1月財新中國服務業PMI錄51.4 降至五個月來最低

經濟脈搏 10:40 2022/02/07

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財新公布，1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.4，較上月回落1.7個百分點，顯示服務業活動小幅擴張，但增速放緩至近五個月來最低。企業普遍反映，經營活動擴張的原因是新業務量增加，但疫情及相應的防疫措施制約了整體增速。

此前公布的1月財新中國製造業PMI回落1.8個百分點至49.1，為2020年3月以來最低。兩大行業景氣度同時回落，拖累1月財新中國綜合PMI回落2.9個百分點至50.1，略高於榮枯線。

這一走勢與國家統計局一致。統計局公布的1月製造業PMI錄得50.1，下降0.2個百分點，服務業商務活動指數下降1.7個百分點至50.3，帶動綜合PMI下降1.2個百分點至51.0。

海外疫情激增 外需回落

從分項數據看，疫情負面影響增加，制約服務業供給、需求擴張速度。 1月服務業經營活動指數和新訂單指數連續第五個月位於擴張區間，但均較前值下降1個百分點以上。在海外疫情激增的影響下，外需結束了近三個月來的擴張趨勢，新出口訂單指數降至收縮區間，錄得2020年11月以來最低。

市場供需擴張放緩造成就業收縮。 1月服務業就業指數近五個月來首次落入收縮區間，但收縮率仍屬輕微。受訪企業反映，市場需求相對疲弱，離職崗位補充不足，導致勞動力市場低迷。 1月積壓工作量略有增加，但增速從上月的22個月高點放緩至輕微水平。企業普遍反映疫情防控措施對生產造成一定影響。

服務業企業成本壓力較大。 1月服務業投入價格指數和出廠價格指數均高於上月，且投入價格指數仍顯著高於出廠價格指數。受訪企業表示，用工和原材料成本增加是推高成本的主要原因，此外還有部分企業增加了防疫支出。同時由於投入成本上升，企業調高了收費價格。

企業經營預期指數錄16個月來最低

市場樂觀情緒減弱。 1月服務業企業經營預期指數雖然仍大幅高於榮枯線，但錄得16個月來最低。企業普遍表示，一旦疫情消退，市況將會改善，加上新產品開發和新市場拓展，支撐業界對產出的增長預期。不過，與疫情相關的不確定因素仍是企業的主要顧慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月製造業和服務業景氣度均有所下降，尤其是製造業景氣度已降至收縮區間。國內市場需求低迷，海外需求大幅下滑，就業持續承壓，價格指數平穩，部分原材料價格高企仍是隱憂，服務業市場樂觀情緒下降。

2021年12月至2022年1月期間，西安、北京等地出現局部疫情，相關防疫措施的加強對生產、運輸、銷售環節有所製約，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」之下的經濟下行壓力進一步凸顯。 2022年政策定位仍需以穩為主，優化結構，強化就業優先導向，加強支持小微企業，降低企業融資成本，降低企業融資成本，及時回應市場關切，增強政策可預期性。

責任編輯：蒯宇澄

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