  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離

社會熱點 10:53 2022/02/07

分享：

內地昨日（6日）新增79宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔45宗；另有10宗本土無症狀感染者。廣西百色市成為新一輪疫情爆發點，本輪疫情累計確診99宗，其中2宗病例標本檢測為Omicron病毒。當地宣布今日（7日）起採取全民居家隔離管控措施，居民非必要不出門。

2月6日16時至7日12時，廣西新增本土確診病例56宗。2月5日至7日12時廣西累計報告本輪疫情本土確診病例99宗，均在百色市，無徵狀感染者1例，在南寧市的江南區。

所有陽性人員均已轉運到定點醫療機構進行隔離治療，自治區疾控中心對2宗確診病例的標本檢測為Omicron病毒株，基因檢測正在開展中。

【內地疫情】內地昨增9宗本土確診 其中廣東佔6宗

【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫

百色市德保縣啟新一輪核酸檢測

百色市疫情防控指揮部發通告稱，今日零時起採取全員居家隔離管控措施，除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，非必要不出門。購買生活物資盡量選擇配送服務。

居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。另外，百色市德保縣宣布今日對轄區內常住人口、外來人員就地開展新一輪全員核酸檢測。

廣西自治區黨委書記劉寧表示，當前百色疫情防控形勢非常嚴峻，須臾不可鬆懈。他強調，春節假期已經結束，返崗復工人員多，人流量大。全區各地各部門要以更高的政治自覺、更強的責任擔當、更嚴的防控措施、更實的工作作風，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰，全力確保人民生命健康安全。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
2022/02/02
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22
2022/02/03
【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22
【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫
2022/02/04
【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫
【內地疫情】內地昨增9宗本土確診 其中廣東佔6宗
2022/02/05
【內地疫情】內地昨增9宗本土確診 其中廣東佔6宗

你可能感興趣

【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
11:16 2022/02/02
【內地疫情】昨增36宗本土確診 深圳Omicron疫情波及4地 非必要不離深
【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22
14:38 2022/02/03
【內地疫情】昨增21宗本土確診 杭州Omicron病例1傳22
【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫
11:37 2022/02/04
【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫
廣西壯族自治區 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情

上一篇文章

中國女足亞洲杯奪冠 這兩家企業各獎勵千萬獎金

下一篇文章

【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】單板滑雪新星蘇翊鳴晉決賽 徐克送祝福
【北京冬奧】單板滑雪新星蘇翊鳴晉決賽 徐克送祝福
【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台
【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台
中國女足亞洲杯奪冠 這兩家企業各獎勵千萬獎金
中國女足亞洲杯奪冠 這兩家企業各獎勵千萬獎金
【虎年2022】年初六大掃除送窮神 還要做這件事保健康
【虎年2022】年初六大掃除送窮神 還要做這件事保健康
中國女足3:2反勝南韓 16年後重奪亞洲盃
中國女足3:2反勝南韓 16年後重奪亞洲盃
江蘇徐州一相親大會「5女相100男」民政局：當地適婚男女比例失衡
江蘇徐州一相親大會「5女相100男」民政局：當地適婚男女比例失衡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款