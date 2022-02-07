【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離

內地昨日（6日）新增79宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔45宗；另有10宗本土無症狀感染者。廣西百色市成為新一輪疫情爆發點，本輪疫情累計確診99宗，其中2宗病例標本檢測為Omicron病毒。當地宣布今日（7日）起採取全民居家隔離管控措施，居民非必要不出門。

2月6日16時至7日12時，廣西新增本土確診病例56宗。2月5日至7日12時廣西累計報告本輪疫情本土確診病例99宗，均在百色市，無徵狀感染者1例，在南寧市的江南區。

所有陽性人員均已轉運到定點醫療機構進行隔離治療，自治區疾控中心對2宗確診病例的標本檢測為Omicron病毒株，基因檢測正在開展中。

【內地疫情】內地昨增9宗本土確診 其中廣東佔6宗

【內地疫情】昨增12本土確診涉4省 北京地壇醫院一名醫生染疫

百色市德保縣啟新一輪核酸檢測

百色市疫情防控指揮部發通告稱，今日零時起採取全員居家隔離管控措施，除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，非必要不出門。購買生活物資盡量選擇配送服務。

居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。另外，百色市德保縣宣布今日對轄區內常住人口、外來人員就地開展新一輪全員核酸檢測。

廣西自治區黨委書記劉寧表示，當前百色疫情防控形勢非常嚴峻，須臾不可鬆懈。他強調，春節假期已經結束，返崗復工人員多，人流量大。全區各地各部門要以更高的政治自覺、更強的責任擔當、更嚴的防控措施、更實的工作作風，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰，全力確保人民生命健康安全。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁